蔡政府執政瀰漫亡國感 連勝文：為何國民黨執政好好的

2019-10-12 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



民進黨政府執政以來，兩岸互動停滯，讓國內瀰漫亡國感，但這卻又成為民進黨動員選票的訴求。國民黨中央委員連勝文下午受訪質疑，執政黨把兩岸關係搞砸，弄到劍拔弩張、高度緊張，再回來跟大家說國家要亡掉了，這不曉得算不算是做賊喊抓賊？

連勝文表示，所謂的亡國感前提是國家還在，但大家擔心會被滅亡，那這就很奇怪，為什麼國民黨執政時國家都好好的，怎麼民進黨執政國家就要滅亡了，這邏輯上好像有點不通。

連勝文說，任何政黨執政都有責任維持兩岸和平穩定，民進黨政府把兩岸關係搞成劍拔弩張、高度緊張，再恐嚇大家「我不在國家就要滅亡」，這不是很奇怪的事？到底誰要負責任？國民黨以前從沒威脅過民眾「不投我國家就滅亡」，怎麼現在變成這樣？

連勝文認為，國民黨總統參選人韓國瑜的兩岸論述，最重要觀點就在於維持兩岸和平穩定，這也是所有執政者都應有的義務，不管哪個政黨執政，都有義務將台灣與大陸之間維持在穩定、安全、和平這樣一個客觀環境中。