總統蔡英文訪視日照中心 保證「長照基金不會破產」

2019-10-12 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



總統蔡英文今天下午訪視台南市永康區奇美復華日照中心，與長者及家屬一起參與照顧者支持團體活動，她強調，2016年推動長照2.0是政府重要的政策之一，希望整合醫療、長照及社會照護體系成為完整系統，使台灣成為長照體系最完整的國家，人民負擔最少的國家。「長照基金不會破產」她說，長照基金是由政府預算及稅 收支應，請大家放心。

蔡英文表示，台灣老大人愈來愈多，老大人需要照護，目前以女性照護者比較多，為了讓在家照護女性可以有喘息機會，政府必須做的更好，甚至讓照護者可以就業，長照政策對台灣很重要。

因此，為讓老大人獲得照護，少年人沒有後顧之憂，照護者可以喘息，甚至有parttime（兼職）或fulltime（全職）就業機會，增加就業人口，台灣正建構社會安全防護體系，執政後開始做長照這件事，也一定要完整來做，不能只是發發津貼就沒事了。

蔡英文指出，政府開始長照系統的建立，包括A、B、C三級長照系統，招收大量照護員，希望照護員最低薪資不要低於3萬2000元，希望長照照護員變成一種專業，變成一個新的服務的態樣，它也是有新產業的意義在裡頭。而建構長照系統是很大的工程，政府出錢及資源來做，也鼓勵民間加入，目前全台共有6000多個據點。