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影／蔡英文：不缺電已經是不爭的事實

卓榮泰陪立委參選人賴品妤中正市場掃街拜票

2019-10-12 10:48攝影中心 記者曾吉松／即時報導

民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營批蔡英文操作芒果乾，乾脆叫『芒果蔡』，卓榮泰也回擊這是韓國於落選感作祟。

民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營...
民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營批蔡英文操作芒果乾，乾脆叫『芒果蔡』，卓榮泰也回擊這是韓國於落選感作祟。記者曾吉松／攝影
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民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營...
民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營批蔡英文操作芒果乾，乾脆叫『芒果蔡』，卓榮泰也回擊這是韓國於落選感作祟。記者曾吉松／攝影
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民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營...
民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營批蔡英文操作芒果乾，乾脆叫『芒果蔡』，卓榮泰也回擊這是韓國於落選感作祟。記者曾吉松／攝影
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民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營...
民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營批蔡英文操作芒果乾，乾脆叫『芒果蔡』，卓榮泰也回擊這是韓國於落選感作祟。記者曾吉松／攝影
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民進黨主席卓榮泰上午陪立委參選人賴品妤到汐止中正市場掃街拜票，當被問到韓國瑜陣營批蔡英文操作芒果乾，乾脆叫『芒果蔡』，卓榮泰也回擊這是韓國於落選感作祟。記者曾吉松／攝影
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