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孫大千：操弄亡國感的民進黨不下架 弄假成真怎麼辦？

2019-10-12 09:17聯合報 記者張文馨╱即時報導

蔡英文總統與高雄市長韓國瑜在國慶日的發言，讓藍綠再次掀起「芒果乾」大戰。韓辦副執行長孫大千在臉書貼文指，「芒果乾」根本就是民進黨執政的產物，解決「芒果乾」的唯一方法，就是在2020年下架民進黨。

孫大千表示，擔任中華民國的總統，連講「中華民國」都要講的如此結結巴巴，東閃西躲。如果不是因為想要騙選票，恐怕今年的國慶演說還是用「這個國家」來代替。所以，最想要消滅中華民國的，恐怕是民進黨吧。

孫大千說，在過去幾十年以來，北京政府講「一國兩制」，就好像台灣政府講「一中各表」一樣，原本就是屬於井水不犯河水的各說各話。蔡英文為了要挽救自己的低迷民調結果，硬是把「九二共識」和「一國兩制」畫上等號，然後開始敲鑼打鼓，全面洗腦。

孫大千批評，蔡英文利用香港的「反送中」事件，刻意營造「今日香港，明日台灣」的氛圍，來恐嚇台灣的年輕世代。明明拿香港比台灣，就像用香蕉比蘋果一樣的不倫不類，民進黨政府為了要加深台灣人民的恐懼，唯恐天下不亂，硬是開始大肆炒作。

孫大千說，同樣是北京政府，在國民黨執政時期，從來沒有發生，也不會發生的事，為什麼在民進黨執政時代，會一件又一件的發生，然後逐步的把台灣推向危險的邊緣？問題出在哪裡？相信用膝蓋想都可以清楚，民進黨才是「芒果乾」的根源。

孫大千認為，台灣人民應該要認真思考，如果民進黨操弄「芒果乾」過頭，不小心「弄假成真」了，那該怎麼辦呢？

台灣公民陣線、香港邊城青年等團體日前發起「929 台港大遊行-撐港反極權」活動，...
台灣公民陣線、香港邊城青年等團體日前發起「929 台港大遊行-撐港反極權」活動，民進黨主席卓榮泰（右三）也率領秘書長羅文嘉（右二），以及多名黨籍立委、議員等參加遊行。 本報資料照
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2020選舉孫大千民進黨一國兩制一中各表九二共識反送中

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