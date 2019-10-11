毛嘉慶爆：羅文嘉為智慧販賣機批柯市府原因竟是「她」

民進黨秘書長羅文嘉批評智慧販賣機進入北市校園是「弊案」，引發台北市柯文哲反批「他狗屁啦」。安定力量副執行長毛嘉慶今天在臉書發文進一步爆料，羅文嘉不罵教育部卻將矛頭指向台北市政府，背後原因竟還有羅文嘉的老婆、北市公館國小家長會長劉昭儀。

毛嘉慶表示，這是一位他很尊敬的南部民進黨好友向他踢爆，羅文嘉為了拚選舉，動員自己太太領銜去衝康柯文哲的校園販賣機政策。

毛嘉慶表示，這位民進黨好友點出民進黨中央聲援台北市公館國小家長會，砲轟台北市政府的重點，明明是家長會就能處理的事，待過家長會的都知道，究竟什麼能進或不能進校園，教育部明訂的「校園飲品及點心販售範圍」清清楚楚，有中央法規可循。

毛嘉慶表示，中央執政黨不就是民進黨，如果覺得不妥，家長會長應該罵中央主管機關才對。

毛嘉慶指出，好友向他說，事實不是這樣而已啦！公館國小家長會長劉昭儀正是民進黨秘書長羅文嘉的老婆。「羅文嘉總不好去罵教育部，只好揪團罵台北市政府。」

羅文嘉對此指出，台北市學校的家長會長對於台北市政府政策有質疑，當然是向台北政府反映，怎麼會跟教育部有關？其次是，他會知道這項政策就是因為自己是家長的身份，而且也有很多家長向他反映，日前台北市政府教育局舉辦的說明會上砲聲隆隆，質疑北市府這項政策，北市府應予以正視。