小英輔選 稱執政團隊「有史以來最有效率、魄力」

2019-10-11 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／即時報導



蔡英文總統下午到北市輔選，先後陪同港湖區立委參選人高嘉瑜參拜南港玉成福德宮，再陪同松信區立委參選人許淑華參拜台北府城隍廟，稱民進黨2016年執政，團隊很打拚，雖然過去3年打基礎有困難，但今年初開始，一樣一樣展現出來，這個執政團隊，還蠻會做事，是有史以來最有效率、最有魄力的團隊。

蔡英文到了城隍廟，沒有報告政績，而是告訴選民，2020年1月11日是台灣非常重要的選舉，要選民主自由國家的現狀，還是要選被逼上走上統一的那條路，讓台灣人有尊嚴，要展現團結，用選票告訴全世界，台灣的選擇是什麼。

蔡英文也向選民催票，表示國會一定要繼續過半，才能穩穩執政、穩穩改革、穩打基礎，除了票投蔡英文與立委參選人，政黨票更要投給民進黨。

現場支持者都相當興奮，宮廟之內圍繞支持者，舉手機連拍，高喊「小英凍蒜」、「2020，台灣要贏」，維安不時提醒大家可以握手但不要拉總統的手。

而在玉成福德宮致詞時，蔡英文溫情喊話，表示到這來拜拜，是保佑台灣平安，經濟愈來愈好，選舉剩下90多天，要選民支持蔡英文、立委支持高嘉瑜。

蔡表示，非洲豬瘟全亞洲只有2國家沒有淪陷，台灣是其中之一，我們和中國這麼近，來往又這麼密集，還可以將非洲豬瘟阻絕境外，顯見這個執政團隊有決心、有效率。

蔡稱，過去3年百姓對他們有很多誤解，他們是最會做事的團隊，要選民「再給蔡英文4年好不好」，未來經濟發展、經濟建設、照顧政策會更多。她稱，國艦、國機要國造，帶動產業發展投資，執政以來，經濟結構愈來愈完整，稅收也增加，上一季已經是四小龍第一名。