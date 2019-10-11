影／何韻詩被潑漆 張安樂：組織犯罪應該先辦民進黨

2019-10-11 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



統促黨總裁張安樂今天下午到嘉義縣和友人交流，針對媒體提問黨員對何韻詩潑紅漆、是否涉組織犯罪？張安樂直言「民進黨才是組織犯罪」，許多民進黨員透過黨選上公職、擔任官員，這些人利用民進黨提供資源犯罪、貪汙，是真正的組織犯罪。

張安樂說，組織犯罪顧名思義，是利用組織提供平台犯罪，他不否認統促黨成員有人做錯事、犯罪，但就像民進黨、國民黨也有黨員做錯事，除了法律制裁，黨也會依照他的行為輕重裁罰。

「 黨員若涉太多貪汙罪，該政黨應撤銷！」張安樂表示，組織犯罪定義要清楚，民進黨和國民黨都強調，選舉當選後要為民眾做事，結果黨員運用這個資源去犯罪，像是顏萬進、吳乃仁涉及犯罪，都是民進黨提供資源讓他們去當官，這應該很清楚「誰涉及組織犯罪？」

張安樂也認為，法務部長日前曾說「 統促黨合法掩護非法」，但統促黨沒有這個能力，目前大家都可看到陳水扁在外面「 趴趴走」，不就是民進黨的人在做掩護嗎？法務部長看到而不處理是否涉及瀆職？