影／何韻詩被潑漆 張安樂：組織犯罪應該先辦民進黨
統促黨總裁張安樂今天下午到嘉義縣和友人交流，針對媒體提問黨員對何韻詩潑紅漆、是否涉組織犯罪？張安樂直言「民進黨才是組織犯罪」，許多民進黨員透過黨選上公職、擔任官員，這些人利用民進黨提供資源犯罪、貪汙，是真正的組織犯罪。
張安樂說，組織犯罪顧名思義，是利用組織提供平台犯罪，他不否認統促黨成員有人做錯事、犯罪，但就像民進黨、國民黨也有黨員做錯事，除了法律制裁，黨也會依照他的行為輕重裁罰。
「 黨員若涉太多貪汙罪，該政黨應撤銷！」張安樂表示，組織犯罪定義要清楚，民進黨和國民黨都強調，選舉當選後要為民眾做事，結果黨員運用這個資源去犯罪，像是顏萬進、吳乃仁涉及犯罪，都是民進黨提供資源讓他們去當官，這應該很清楚「誰涉及組織犯罪？」
張安樂也認為，法務部長日前曾說「 統促黨合法掩護非法」，但統促黨沒有這個能力，目前大家都可看到陳水扁在外面「 趴趴走」，不就是民進黨的人在做掩護嗎？法務部長看到而不處理是否涉及瀆職？
「應將何韻詩用現行犯身分送移民局！」他說，對何韻詩潑紅漆他事前也不知情，但何韻詩申請觀光旅遊來台身分，不能從事政治活動，他如果知道，將現場用公民逮捕方式送移民局、這才是新聞，現在潑漆方式動機或許認可，但做法不恰當。
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