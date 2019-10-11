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影／柯文哲慶安宮參香 主委童永正好外出

2019-10-11 16:15攝影中心 記者許正宏／即時報導

民眾黨黨主席柯文哲下午來到基隆掃街造勢，並前往慶安宮參香，而主委童永正好外出，由主委夫人陳美出面接待，兩人在空盪盪的主委桌前聊著基隆市政的相關議題。

民眾黨黨主席柯文哲（右）下午前往基隆慶安宮參香，而主委童永正好外出，由主委夫人陳...
民眾黨黨主席柯文哲（右）下午前往基隆慶安宮參香，而主委童永正好外出，由主委夫人陳美（左）出面接待，兩人在空盪盪的主委桌前聊著基隆市政的相關議題。記者許正宏／攝影
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民眾黨黨主席柯文哲（右）下午前往基隆慶安宮參香，而主委童永正好外出，由主委夫人陳...
民眾黨黨主席柯文哲（右）下午前往基隆慶安宮參香，而主委童永正好外出，由主委夫人陳美（中）出面接待，兩人在空盪盪的主委桌前聊著基隆市政的相關議題。記者許正宏／攝影
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民眾黨黨主席柯文哲（右）下午前往基隆慶安宮參香，而主委童永正好外出，由主委夫人陳...
民眾黨黨主席柯文哲（右）下午前往基隆慶安宮參香，而主委童永正好外出，由主委夫人陳美（左）出面接待。記者許正宏／攝影
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民眾黨黨主席柯文哲下午來到基隆掃街造勢，並前往慶安宮參香。記者許正宏／攝影
民眾黨黨主席柯文哲下午來到基隆掃街造勢，並前往慶安宮參香。記者許正宏／攝影
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基隆柯文哲民眾黨

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