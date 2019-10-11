【即時短評】一張老照片 看蔡英文製造的芒果乾

2019-10-11 12:01 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程平



昨天是中華民國108年國慶，蔡總統在國慶談話中強調，「中華民國已經在台灣屹立超過七十年」，刻意切割1949年前的中華民國，完全無視仍有一群中華民國國民，在1949年前是如何陪伴中華民國走過風雨，蔡英文這種與中國大陸切斷臍帶的操作，難道就是他口中團結的中華民國台灣派?

「報時光UDNtime粉專」在昨天雙十節的一張老照片，帶我們回到1960年的總統府前慶典，由一群年輕女軍官組成的「木蘭隊」，首次在國慶閱兵中亮相。這群當時年齡在20歲上下的花木蘭，除了展現巾幗不讓鬚眉的氣勢，也堅定告訴國人，沒有當兵義務的她們，仍願意為了捍衛中華民國，犧牲原本可以多采多姿的青春。

這群花木蘭，她們絕大多數都出生在中國大陸，在那個動盪的時代，由父母帶著漂洋過來到台灣，對她們來說，愛中華民國是與生俱來的DNA，反共不僅是堅定不移的信仰，更代表著國仇家恨，但他們要對抗的，絕對不是自己與「中國」二字的情感。

但如今，這種對「中國」的情感，卻被操作成「舔共」，她們的國家元首，更在國慶大典中刻意切割她們認知的中華民國，讓這個國家變成只剩「中國民國台灣」，對這些被蔡英文分類成「中華民國派」的她們來說，在台灣奉獻一生，到老卻仍然得不到認同，還要再次面對中華民國不保的亡國感，這何其慘忍?