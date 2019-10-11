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批韓打柯 卓榮泰：台灣需要堅定的總統和民主的國會

2019-10-11 11:48聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

民進黨主席卓榮泰今天表示，面對中國步步進逼，台灣需要堅定的總統和民主的國會，他希望韓國瑜不要以風涼話抹煞蔡政府努力，應該知道「記得你說話的人更多」，別打自己的臉；至於外傳民眾黨要在高雄提名報復總統府秘書長陳菊，他則認為得到不好結果民眾黨恐怕要承擔比較大的責任，選民大概也不會因此增加支持度。

卓榮泰今天在板橋參加黨中央和立委張宏陸合辦的新住民市集，除推薦張宏陸爭取連任，也針對時事發表看法；婦女部胖卡「阿力」首站在板橋亮相，未來將巡迴各地。

國民黨總統參選人韓國瑜批民進黨用亡國感騙選票。卓榮泰認為可能是蘇起要他問的，「他在記者會上很多問題都沒辦法回答，沒有辦法回答問題的市長問出這種問題，一定是蘇起要他問的」。

他說，去年韓國瑜以高雄又舊又老騙取選票，但今天訴諸國家安全跟主權，不希望他有了今天忘了昨天。民進黨不是賣弄亡國感，而是香港問題惡化後，認為台灣人民心中自覺應該要提高。韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，但更應該知道「記得你說話的人更多」，別打自己的臉。

卓榮泰強調民進黨不是撿到槍，是看到中國飛彈對著台灣、步步進逼，香港問題上在國際展現威脅恐嚇力量，因此台灣更需要堅定的總統和民主的國會，才能面對中國的險惡威脅。

「會講這種話，應該跟他進中聯辦有關。」卓榮泰說，一中各表、九二共識請韓國瑜進中聯辦講，和中國高官講一次，「不要只會內銷、不會外銷啦」。他們每天辛苦工作，韓國瑜一句風涼話就帶過去，這幾年蔡英文總統做的也是維護台灣，努力提高國防自主能力。

記者詢問外傳民眾黨預估不分區可拿下6席，本月20日要推出第2波區域立委人選，其中包括在高雄市提名報復總統府秘書長陳菊。

卓榮泰認為，政黨票只能各自努力不便評論民眾黨作法，但區域立委提名應該是找到好人才，評估選區影響，如果因此讓理念相同政黨候選人得到不好結果，恐怕要承擔比較大的責任。何況持報復心情提特定人在特定選區，選民大概不會因此增加支持度，中心思想不具備，會讓人民有不一樣看法。

今天台北市長柯文哲恰巧也在板橋掃街拜票，卓榮泰說，昨天國慶柯文哲比較晚到，站在後面，他沒有辦法一直回頭，如今今天碰到，希望介紹張宏陸給他認識。

國慶日他和時代力量黨主席徐永明比鄰而坐，他說，前半段都在看表演和外賓，兩黨秘書長假日應該會約時間，他也樂意看到這種發展，讓雙方再談一談。他強調民進黨和時力溝通一直都沒有停止，始終在進行中，沒有重啟的問題。

民進黨主席卓榮泰左批高雄市長韓國瑜，右打台北市長柯文哲主持的民眾黨。記者施鴻基／...
民進黨主席卓榮泰左批高雄市長韓國瑜，右打台北市長柯文哲主持的民眾黨。記者施鴻基／攝影
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