批韓打柯 卓榮泰：台灣需要堅定的總統和民主的國會

2019-10-11 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



民進黨主席卓榮泰今天表示，面對中國步步進逼，台灣需要堅定的總統和民主的國會，他希望韓國瑜不要以風涼話抹煞蔡政府努力，應該知道「記得你說話的人更多」，別打自己的臉；至於外傳民眾黨要在高雄提名報復總統府秘書長陳菊，他則認為得到不好結果民眾黨恐怕要承擔比較大的責任，選民大概也不會因此增加支持度。

卓榮泰今天在板橋參加黨中央和立委張宏陸合辦的新住民市集，除推薦張宏陸爭取連任，也針對時事發表看法；婦女部胖卡「阿力」首站在板橋亮相，未來將巡迴各地。

國民黨總統參選人韓國瑜批民進黨用亡國感騙選票。卓榮泰認為可能是蘇起要他問的，「他在記者會上很多問題都沒辦法回答，沒有辦法回答問題的市長問出這種問題，一定是蘇起要他問的」。

他說，去年韓國瑜以高雄又舊又老騙取選票，但今天訴諸國家安全跟主權，不希望他有了今天忘了昨天。民進黨不是賣弄亡國感，而是香港問題惡化後，認為台灣人民心中自覺應該要提高。韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，但更應該知道「記得你說話的人更多」，別打自己的臉。

卓榮泰強調民進黨不是撿到槍，是看到中國飛彈對著台灣、步步進逼，香港問題上在國際展現威脅恐嚇力量，因此台灣更需要堅定的總統和民主的國會，才能面對中國的險惡威脅。

「會講這種話，應該跟他進中聯辦有關。」卓榮泰說，一中各表、九二共識請韓國瑜進中聯辦講，和中國高官講一次，「不要只會內銷、不會外銷啦」。他們每天辛苦工作，韓國瑜一句風涼話就帶過去，這幾年蔡英文總統做的也是維護台灣，努力提高國防自主能力。

記者詢問外傳民眾黨預估不分區可拿下6席，本月20日要推出第2波區域立委人選，其中包括在高雄市提名報復總統府秘書長陳菊。

卓榮泰認為，政黨票只能各自努力不便評論民眾黨作法，但區域立委提名應該是找到好人才，評估選區影響，如果因此讓理念相同政黨候選人得到不好結果，恐怕要承擔比較大的責任。何況持報復心情提特定人在特定選區，選民大概不會因此增加支持度，中心思想不具備，會讓人民有不一樣看法。

今天台北市長柯文哲恰巧也在板橋掃街拜票，卓榮泰說，昨天國慶柯文哲比較晚到，站在後面，他沒有辦法一直回頭，如今今天碰到，希望介紹張宏陸給他認識。