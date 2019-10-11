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從課綱到國際社會 藍委：綠執政造就最深亡國感

2019-10-11 10:28聯合報 記者張文馨╱即時報導

蔡英文總統昨天的國慶談話強調一國兩制台灣帶來的威脅，國民黨總統參選人韓國瑜也感嘆有很深的「亡國感」。國民黨立委李彥秀透過臉書表示，民進黨操作下，中華民國快要「被消失」，蔡政府大玩兩面手法，一面喊著打壓塑造亡國感，一方面卻又不斷挑釁，從中獲得選舉的利益，將全民的未來當作政黨選舉的籌碼。

李彥秀表示，昨天是中華民國的生日，但中華民國卻快樂不起來，原因只有一個，那就是中華民國在民進黨的執政下，快要被消失。這段時間，民進黨不斷操作亡國感，但是民進黨卻忘了，在他們的操作之下，多數人民擔心中華民國要不見了，從賴清德的「務實台獨工作者」，到蔡英文的「辣台派」，中華民國正在一點一滴被民進黨抹去。

李彥秀說，直到最近，快要選舉了，好不容易從蔡總統的口中聽到「中華民國派」、「中華民國台灣」，她質疑，中華民國就是國名，說出口有這麼難嗎？李批評，蔡政府走鋼索式的兩岸政策，大玩兩面手法，一面喊著打壓塑造亡國感，一方面卻又不斷挑釁，從中獲得選舉的利益，將全民的未來當作政黨選舉的籌碼。

李彥秀指出，中華民國是我們的國家，民進黨從課綱編纂到對國際的論述，不斷的消去對中華民國的連結，不斷的要抹去下一代對於中華民國的記憶，這才是真正的亡國感。

國民黨立委李彥秀。本報資料照片
國民黨立委李彥秀。本報資料照片
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國慶蔡英文一國兩制中華民國2020選舉民進黨台灣

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