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影／陳建仁副總統率團啟程訪問教廷

2019-10-11 00:48攝影中心 記者陳嘉寧／即時報導

陳建仁副總統伉儷10日深夜率團搭機啟程前往教廷，展開「聖德專案」訪問行程。登機前陳建仁副總統發表談話指出，中華民國與教廷關係密切，近年來兩國在人道救援、防制人口販賣、文化交流、跨宗教對話以及促進環境永續發展等方面合作成果十分豐碩。

陳建仁副總統伉儷搭乘中華航空公司班機，10日深夜11時40分起飛直飛義大利羅馬，再轉往教廷訪問，教廷駐華大使館官員等到國賓門口送行。

陳建仁副總統指出，這次奉總統蔡英文指派，前往教廷參加13日由教宗方濟各為英國紐曼樞機以及5位天主教先人封聖典禮，他深感榮幸，也感謝大家特地前來送行。

他表示，我國政府與人民，未來將持續以具體的行動，來支持教宗方濟各協助教廷將宗教自由、民主人權、社會正義、世界和平、關懷弱勢等理念，傳遞剛到世界上的每一個角落。

陳副總統也推崇紐曼樞機主教學問淵博，勇於討論有關宗教信仰本質，還有教育發展等議題，紐曼樞機主教所倡議的思想，對天主教影響極其深遠。對於宗教應維持超然純淨的本質，不應該參雜任何的政治意識形態，讓他深感同意與敬佩。

訪問行程中參加由教宗方濟各主持的封聖典禮，將代表蔡總統、台灣人民及天主教教友，向教宗方濟各致上最崇高的敬意，同時邀請教宗能夠來台灣訪問，他將代表所有的教友向教宗致上最誠摯的邀請之意。

陳副總統說，在教廷將與神父、修士、修女們以及曾經在台服務的外國神職人員們見面，感謝他們對台灣社會與人民的支持、關懷與付出。

陳建仁副總統表示，行程中將為全球環境保護和永續發展祈禱，衷心祈求天主降福台灣人民，為台灣的民主發展、宗教自由、經濟繁榮和社會祥和而祈禱，祈求天主降福給那些正處於困難時期、艱困環境之下的華人教友。我們希望信仰自由能夠普及到全世界每一個地方，期盼這些華人教友能夠早日過正常的信仰生活。

陳建仁副總統在最後強調，讓我們為台灣和教廷邦誼永固祈禱，為台灣未來的發展、世界的永續和平以及國人的健康、平安幸福祈禱。

陳建仁「聖德專案」訪問行程中將覲見教宗方濟各，視察駐教廷大使館，預計15日結束行程返國。

副總統陳建仁10日深夜率團搭機啟程前往教廷，展開「聖德專案」訪問行程。記者陳嘉寧...
副總統陳建仁10日深夜率團搭機啟程前往教廷，展開「聖德專案」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影
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副總統陳建仁伉儷（中及左二）10日深夜率團搭機啟程前往教廷，展開「聖德專案」訪問...
副總統陳建仁伉儷（中及左二）10日深夜率團搭機啟程前往教廷，展開「聖德專案」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影
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副總統陳建仁伉儷10日深夜率團搭機啟程前往教廷，展開「聖德專案」訪問行程。記者陳...
副總統陳建仁伉儷10日深夜率團搭機啟程前往教廷，展開「聖德專案」訪問行程。記者陳嘉寧／攝影
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副總統陳建仁伉儷10日深夜率團搭機啟程前往教廷，展開「聖德專案」訪問行程，登機前...
副總統陳建仁伉儷10日深夜率團搭機啟程前往教廷，展開「聖德專案」訪問行程，登機前向送機人員揮手致意。記者陳嘉寧／攝影
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教宗陳建仁方濟各

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