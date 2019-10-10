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砂石車撞死兩女畫面曝光 原來可能另一車肇事逃逸

不上班跑去SPA會館？ 陳致中：純按摩、議員無上班時間

2019-10-10 15:55聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議員陳致中被媒體拍到前往SPA會館按摩，並被質疑「上班」時間怎麼可以去按摩？陳致中表示，那是單純的SPA會館，他是議員，是民意代表，沒有上下班時間，從早跑行程跑到晚，「人不是機器，也會累！」

陳致中說，那是昨天下午的事，昨天他從上午7時開始跑行程，下午4時左右有一點空檔才去按摩，休息一下，然後繼續跑行程到晚上，很久沒有去SPA會館了，真的覺得累，才讓自己歇會兒，那是單純的SPA會館。

這家SPA會館在台中、高雄各有一家，是頂級的SPA會館，高雄的設在精品百貨公司裡，有很多SPA、養生細項，從業者放在網站上的資料看，深層頭皮護理如果沒有優惠，單次約4100到5100之間，較簡單的頭髮洗護、頭皮按摩，單次約3000多元，全身能量按摩，有的單次要6000多元。

會館也有孕婦、兒童身體護理品項，也分頭皮、全身、手、頭髮等的SPA，另有不同精油的按摩護理，單次按摩時間約1時30分到2小時左右，也有3小時的項目。

業者今天都不願對外發言，只表示顧客可以加入會員，也能單次購買，他們很重視顧客的隱私，不會透露顧客相關資料。

陳致中和民進黨高雄市議員在議會問政時頗注意市長韓國瑜和市府首長有沒有好好上班，所以有人看到陳致中下午到SPA會館，質疑他「不上班」、摸魚。

陳致中表示，議員沒有上下班時間，就是問政、為民服務，經常一天從早跑行程跑到晚，也要休息一下。

高雄市議會昨天進行農林部門質詢，要登記再抽籤，陳致中抽到上午質詢。

高雄市議員陳致中被媒體拍到「上班時間」前往SPA會館，他說議員沒有上下班時間，他...
高雄市議員陳致中被媒體拍到「上班時間」前往SPA會館，他說議員沒有上下班時間，他昨天從早跑行程跑到晚。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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SPA按摩陳致中

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