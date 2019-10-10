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癱近1年…袁惟仁復健模樣曝光 民眾驚：瘦成皮包骨

影／韓國瑜發表兩岸政策 有必要會拿槍捍衛中華民國

2019-10-10 14:20攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策，韓國瑜提出4項主張，包括捍衛主權，堅持一中各表的「九二共識」；第二、恢復互信，重建兩岸對話機制；第三、建立內部對話機制，形成內部共識；第四；以台灣民主化經驗給大陸借鏡，只有大陸民主化，才能真正確保兩岸和平發展。他並強調，台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣。

韓國瑜說，蔡英文這段時間，流行起一句名詞「芒果乾」，怎會把中華民國跟香港畫上等號，中華民國有憲法、國法、憲政體制，兩者根本不同，他希望增加國人愛國感，及增加中華民國存在感，若到了選舉就販售亡國感，這是不負責任行為。執政交不出成績單，選舉一到就販賣亡國感騙選票。他表示，兩岸不存在統一或獨立，這一代人沒權限制下一代選擇，而應該營造更有實力和和平環境條件，「台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣，若有必要，一定拿槍捍衛中華民國的主權」。

前陸委會主委蘇起提出「九二共識」論述，蘇起表示，很多跡象顯示，大陸人民原本對台灣很友善，但現在有8、90％人主張武力統一台灣，兩邊官方指名對罵，美國無暇顧及台灣，非常擔心明年蔡總統選上，台灣會進入火山爆發期。

國民黨總統參選人韓國瑜今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策白皮書。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策白皮書。記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜強調有必要會拿槍捍衛中華民國。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜強調有必要會拿槍捍衛中華民國。記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（右）與韓國瑜國策顧問團總召張善政（左）今天在國政顧問團記...
國民黨總統參選人韓國瑜（右）與韓國瑜國策顧問團總召張善政（左）今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策白皮書。記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（中）今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策白皮書，他並強調，...
國民黨總統參選人韓國瑜（中）今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策白皮書，他並強調，台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣。記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（左）今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策白皮書，他並強調，...
國民黨總統參選人韓國瑜（左）今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策白皮書，他並強調，台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣。記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策白皮書，他並強調，台灣不...
國民黨總統參選人韓國瑜今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策白皮書，他並強調，台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣。記者劉學聖／攝影
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