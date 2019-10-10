影／韓國瑜發表兩岸政策 有必要會拿槍捍衛中華民國

2019-10-10 14:20 攝影中心 記者 攝影中心 記者 劉學聖 ／高雄即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今天在國政顧問團記者會宣布兩岸政策，韓國瑜提出4項主張，包括捍衛主權，堅持一中各表的「九二共識」；第二、恢復互信，重建兩岸對話機制；第三、建立內部對話機制，形成內部共識；第四；以台灣民主化經驗給大陸借鏡，只有大陸民主化，才能真正確保兩岸和平發展。他並強調，台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣。

韓國瑜說，蔡英文這段時間，流行起一句名詞「芒果乾」，怎會把中華民國跟香港畫上等號，中華民國有憲法、國法、憲政體制，兩者根本不同，他希望增加國人愛國感，及增加中華民國存在感，若到了選舉就販售亡國感，這是不負責任行為。執政交不出成績單，選舉一到就販賣亡國感騙選票。他表示，兩岸不存在統一或獨立，這一代人沒權限制下一代選擇，而應該營造更有實力和和平環境條件，「台灣不是任何人附屬品，不允許有人傷害台灣，若有必要，一定拿槍捍衛中華民國的主權」。