把九二共識跟一國兩制畫上等號 蘇起：是蔡英文非習近平

2019-10-10 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



民進黨把九二共識和一國兩制畫上等號，國安會前祕書長蘇起強調，一中各表的九二共識才是正港的，也沒變過，把九二共識和一國兩制連一起的是蔡英文，不是習近平。

韓國瑜中午舉行國政記者會談兩岸政策，行政院前院長張善政說，要開始跟對岸對話，恢復互信和交流，紓解兩岸關係，就是反對台獨，並回到正港的九二共識即一中各表。

張善政說，如果港人要把台灣當安身立命地方，未來可考慮有貢獻或在台念書的人，放寬在台灣居留條件，台灣是我們的家、安身立命地方，如果港人覺得香港不再是他的家，認為台灣是安心立命地方，歡迎他過來。

蘇起強調，一中各表的九二共識才是正港的、沒變過，韓當選的話，這碗湯相信能讓兩岸恢復對話。把九二共識和一國兩制連在一起的，是蔡英文連的，不是習近平連的，他很很擔心台灣陷入「家暴」，又跟大鄰居吵架，這家要怎維持下去。

蘇起說，一國兩制是一國兩制、九二共識是九二共識，是蔡英文把它嫁接在一起，冤有頭債有主，要搞清楚誰講什麼話。

韓國瑜說，九二共識有前提，一是必須捍衛中華民國主權，二是一中各表的九二共識再創兩岸和平及穩定法則，但有心人把九二共識跟一國兩制串在一起，但「我們很清楚，九二共識是捍衛中華民國主權、一中各表的九二共識」。

蔡英文說，兩岸關係沒有好壞，只有國家利益。國安局前局長蔡得勝說，兩岸是很糾結的問題，只有兩辦法，一是兵戎相見，二是坐下來談，執政者應該要告訴人民如何免於戰爭，「沒人願意犧牲國家利益去換，但追求國家利益要有本錢，不是用喊的」。