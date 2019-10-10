未來有無「韓習會」？ 韓國瑜：跟任何人見面都有信心

2019-10-10 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜中午舉行國政記者會談兩岸政策，被問到若當選，未來是否可能有「韓習會」？韓國瑜說，緊握民主自由的最高價值，不管跟任何人見面都充滿信心和樂觀。

韓國瑜說，每個台灣人要分清心、腦、手、腳，兩隻腳一隻是自由、一隻是民主，穩穩站立，手要握任何可結交的朋友，心充滿熱情，腦袋要清楚台灣沒有資源，要有智慧判定處境、趨吉避凶。