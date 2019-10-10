韓陣營發表兩岸政策 蘇起：蔡英文若連任會有火山爆發

2019-10-10 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



今天是國慶日，國民黨總統參選人韓國瑜率國政顧問團發表兩岸政策白皮書，顧問團提出「正港九二共識」概念。陸委會前主委蘇起表示，蔡英文政府將「九二共識」與「一國兩制」綁在一起，這是非常嚴重的扭曲，猶如把毒品丟在湯裡，憂心蔡若連任，明年5月會有火山爆發。

前陸委會主委蘇起提出「九二共識」論述。蘇起表示，很多跡象顯示，大陸人民原本對台灣很友善，但現在有8、90％人主張武力統一台灣，兩邊官方指名對罵，美國無暇顧及台灣，非常擔心明年蔡總統選上，台灣會進入火山爆發期。

陳水扁總統時代提出「正名、制憲、公投」。蘇起認為，蔡總統是半正名、半制憲、半公投，今天喊中華民國台灣，不光說中華民國，制憲是她用修法方式來改變台灣內部政治結構，針對在野黨無情打壓；明年總統大選會是半個公投，在國際大環境下，非常擔心明年5月前後，台灣日子會非常不好過。