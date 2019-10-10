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圖輯／中華民國生日快樂 總統舉國旗府前與民同慶

2019-10-10 13:15攝影中心 記者陳易辰／台北即時報導

今天是中華民國108年國慶，總統府前舉行國慶大典為中華民國慶生。上午國軍CH-47直升機吊掛大幅國旗飛越總統府前，在藍天的映襯下，青天白日滿地紅的國旗顯得格外醒目。府前廣場上三軍聯合樂隊、反恐特戰部隊、年輕學子熱情表演，精彩花車遊行與雷虎小組施放紅白藍三色的彩煙，蔡英文總統更拿著國旗向中華民國祝賀生日快樂。

美麗的國慶禮儀人員布置典禮會場。記者黃義書/攝影
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舞蹈表演展現力與美歡慶國家生日。記者潘俊宏/攝影
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總統府國慶大典中我邦交國以華麗的服裝參與。記者黃義書／攝影
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蔡英文總統與國慶大會主席蘇嘉全拿著國旗一同向參與花車遊行的國手揮手致意。記者黃義...
蔡英文總統與國慶大會主席蘇嘉全拿著國旗一同向參與花車遊行的國手揮手致意。記者黃義書／攝影
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中華民國108年國慶大會上午在總統府前舉行，三軍聯合樂儀隊演出。記者林伯東／攝影
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雙十國慶大典登場，狙擊手與觀測員在總統府露台戒備。記者侯永全/攝影
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特戰部隊以反恐戰技表演展現精良訓練成果。記者黃義書／攝影
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國慶大典以「攜手世界 台灣耀飛」為主題，由歸化取得我國籍的雷敦龢神父及鋼琴家藤田...
國慶大典以「攜手世界 台灣耀飛」為主題，由歸化取得我國籍的雷敦龢神父及鋼琴家藤田梓女士，與30位東南亞新住民姐妹共同領唱國歌。記者黃義書／攝影
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國慶大會的壓軸演出，則是國機國造的空軍經國號戰機、雷虎小組AT3教練機分別以5機...
國慶大會的壓軸演出，則是國機國造的空軍經國號戰機、雷虎小組AT3教練機分別以5機組成大雁隊形的空中分列式，通過總統府上空，其中雷虎小組通過時機尾還施放紅白藍三色的彩煙，為國慶大會掀起最後的高潮。記者黃義書／攝影
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雙十國慶大會上午舉行，演唱國歌時吊掛國旗的CH-47直升機飛越台北上空。記者侯永...
雙十國慶大會上午舉行，演唱國歌時吊掛國旗的CH-47直升機飛越台北上空。記者侯永全/攝影
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總統府國慶日慶祝大會，反恐特戰隊進場。記者潘俊宏／攝影
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雙十國慶大會上午舉行，來賓席顯得空蕩蕩。記者侯永全/攝影
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中華民國108年國慶大會上午在總統府前舉行，陸軍專科學校等待表演。記者林伯東／攝...
中華民國108年國慶大會上午在總統府前舉行，陸軍專科學校等待表演。記者林伯東／攝影
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舞蹈表演展現力與美歡慶國家生日。記者潘俊宏/攝影
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總統府國慶大典中，漢翔花車以日前才出廠的首架新式高教機「勇鷹號」為主題參與遊行。...
總統府國慶大典中，漢翔花車以日前才出廠的首架新式高教機「勇鷹號」為主題參與遊行。記者黃義書／攝影
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國旗國慶

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