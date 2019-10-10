影／總統國慶強調！「中華民國台灣」為社會最大共識

總統蔡英文今天（10日）上午於國慶大典發表演說。蔡總統一開始就先向馬前總統以及各政黨主席，前來慶祝國慶表示感謝，隨後就提及，中華民國已經在台灣屹立超過70年，70年來，我們共同經歷種種嚴峻的挑戰，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨佔。「中華民國台灣」6個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。去年，總統在國慶談話中提到6次的「中華民國」，今年則提及2次「中華民國台灣」以及6次的「中華民國」。

同時，蔡英文總統指出，目前台灣正處於變局，中國依然以「一國兩制台灣方案」不斷威脅台灣，並採取各種文攻武嚇挑戰區域穩定及和平，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛並拒絕「一國兩制」，這是2300萬台灣人民最大的共識，「身為總統站出來守護國家主權，不是挑釁，而是我最基本的責任！」

此外，蔡總統也表明未來的路線和目標很清楚、明確，第一，讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權。第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強。第三，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。