三大目標 蔡英文：讓中華民國台灣在國際舞台抬頭挺胸

2019-10-10 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／即時報導



今天是中華民國108年國慶，蔡英文總統發表國慶談話，提出三點國家未來的路線與目標，第一，讓國人繼續團結在自由民主的旗幟下，捍衛國家主權。第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓民富而國強。第三，積極走向世界，克服挑戰，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

蔡總統在國慶談話中，細數中華民國在台灣70年來歷經的種種挑戰，隨後她表示，展望未來，前方的挑戰還有很多，「等著我們一一克服」。蔡總統說，看見中國崛起跟擴張，以威權體制，結合民族主義和經濟力量，挑戰自由民主的價值和世界秩序。也因此處於印太地區戰略前緣的台灣，成為了守護民主價值的第一道防線。

她指出，中國利用「銳實力」步步進逼，但我們很清楚，作為區域的重要成員，台灣要善盡國際責任。我們不挑釁、不冒進，結合理念相近的國家，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變。

蔡總統說，要做到這些，我們必須要團結。儘管台灣社會曾經因為族群、世代、信仰、黨派的差異，而出現爭執，但透過對話，一定可以找到彼此可以接受的最大公約數。經驗證明，衝突、對話、團結進步，會引導國家往正確的方向前進。

「我們也必須堅守自由民主的價值。」蔡總統說，台灣人民曾經一起走過民主化的艱辛道路，民主偶有紛擾，但只有民主制度，能夠保障得來不易的自由，也才能讓下一代保有決定未來的權利。

蔡總統也回顧三年多來的政績，並重申要「壯大台灣」。她說，三年多來，政府努力調整經濟結構，引導產業升級轉型、推動國際多元布局。政府也努力維護社會公平，加薪減稅、全面照顧，讓全民分享經濟成長的果實。

蔡總統說，未來，推動長照2.0升級，推動幼托補助擴大，減輕民眾負擔，使人人可以享有優質的照顧，是政府要繼續努力的方向。