細數70年種種挑戰 蔡英文：中華民國不是誰的專利

2019-10-10 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 /即時報導



今天是中華民國108年國慶，蔡英文總統發表國慶談話表示，中華民國已經在台灣屹立超過70年，她細數70年來共同經歷過的種種嚴峻挑戰，包括八二三砲戰、退出聯合國、石油危機、台海危機等，蔡總統說，「每一次挑戰，不但沒有擊倒我們，反而讓我們更強壯、更堅定」。

蔡總統說，我們共同走過這一段路，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。「中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨占」。「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

今年國慶大會「攜手世界 台灣耀飛」為主題，適逢大選年，蔡總統的國慶談話備受矚目。蔡總統說，我們一起走過823砲戰，一起度過九六年台海危機。一次又一次文攻武嚇，從來就沒有讓台灣人民屈服。我們共同捍衛住腳下這塊土地，也捍衛住國家的主權。

她說，我們經歷過退出聯合國的恐慌，也承受過一次又一次的斷交壓力。但台灣人民想要走向世界的決心，不曾有任何改變。

蔡總統說，1970年代的石油危機，1997年的亞洲金融風暴，千禧年的網路泡沫，還有十年前的金融海嘯。經濟總是充滿挑戰，但一卡皮箱走遍天下的台商，加上勤奮又有創意的台灣人民，讓我們一次又一次，把危機化做轉機，讓台灣的經濟持續往前走。

我們也經歷過八七水災、921地震、SARS風暴、八八風災。天災病變的磨難，沒有擊敗過台灣人民奮鬥生存的意志。家園毀壞了，我們重建；土地受傷了，我們復原。擦乾眼淚，重新站起，明天又是充滿希望的一天。