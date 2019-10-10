國民黨籲守護中華民國：蔡再連任中華民國將粉身碎骨
今天是雙十國慶，國民黨中央今早發出新聞稿，呼籲全民一起守護「中華民國」。
國民黨指出，蔡英文執政後，「中華民國」成為她口中的「那個國家」，國旗不見了，慶典升旗儀式變成難事，唱國歌變得難以啟口；身為中華民國總統，卻恨不得自己與中華民國無關。一心搞台獨的蔡英文到了選舉卻換了腦袋，大言不慚地說「中華民國不分你我」，要來融合「中華民國派」和所謂的「台灣派」，並宣稱自己才是中華民國主權的捍衛者。蔡政府進而利用修改課綱、改變稱謂等方式，形塑「台灣是主權國家，現在的國號是中華民國」來為台獨鋪路，更令人難以苟同。
國民黨表示，今天是中華民國108年國慶，看到中華民國在民進黨的無能執政下，內政不彰、外交失利、經濟停滯，中華民國下一代未來的前途更是令人憂心，民進黨政府心中沒有中華民國，在野時天天意圖消滅中華民國，說中華民國是流亡政府，現在卻說要保衛中華民國，誰相信呢？試想，在民進黨及蔡政府治理下不到四年，台灣已經千瘡百孔；再給她四年，中華民國只會「粉身碎骨」。
國民黨表示，108年前的今天，中國國民黨在武昌成功起義，催生中華民國，推翻了帝制，朝民主自由的理想更邁進了一步。中華民國締造的過程，並非一帆風順，甚至曾遭遇慘痛的失敗。然而，在大時代的風風雨雨下，中華民國依然挺立。經過各種民主改革的努力，才擁有今日的自由民主，中華民國成為全球華人心中的民主自由燈塔。 在慶祝中華民國108歲生日此時，請人民共同深思國家未來的走向，還能夠讓「無能、傲慢、濫權、酬庸」的蔡政府持續執政嗎？明年1月11日，期盼國人以選票做出正確的選擇，共同守護中華民國。
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