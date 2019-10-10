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蘇嘉全：邦交被惡意破壞 但自由最終會戰勝一切

2019-10-10 10:37聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

今天是中華民國108年國慶，國慶大會主席、立法院長蘇嘉全致詞時表示，縱然，台灣在國際上面臨許多挑戰，邦交也被惡意破壞，但自由最終會戰勝一切，沒有任何一個極權國家，能夠阻止民主自由的台灣。

蘇嘉全也說，中華民國走過108年的歲月，走過殖民，經歷過威權，如今以民主自由擁抱全世界，而得到全世界的認同，這是因為有2300萬熱情、可愛、勤奮、勇敢的台灣人民，忍受無數的苦痛、克服重重的挑戰，揮灑血汗與淚水，灌溉出今天令人驕傲的台灣經驗。

蘇嘉全表示，歷史上演過無數「令人感傷的事件」，但是這塊土地上的人民，花了好幾代人的時間，擦去血汗與淚水、努力用心雕琢，將它打造成一個「令人感動的國家」，健全的民主制度，也是台灣人最強大的力量，並藉由民主、自由與人權，成就了穩定的經濟發展、良善的社會風氣與出色的科技醫療，讓台灣獲得許多國際評比肯定。

蘇嘉全致詞全文：

各位友邦貴賓、所有熱情的僑胞、所有敬愛的台灣鄉親，各位媒體好朋友，各位女士、各位先生，大家早安，大家好(華語)、大家好(台語)、大家好(客語)、媽利媽利 馬沙陸malimali masalu (北南排灣族語)！

歡迎大家一同來到總統府前，參加中華民國108年度國慶大典，在這裡要與各位共同慶祝我們的國家，108歲生日快樂!

四年來，身為國慶籌備會主任委員，以及國慶大會主席，我經常在思考一個問題，就是如何將每年雙十國慶，讓所有台灣人民，透過這場盛大慶典，為我們的國家感到光榮與驕傲。

因此我們將一系列的國慶活動，包括晚會、焰火、花車遊行和光雕展演等不同的慶典節目，安排在全國不同的地方，讓各地的民眾，都能一起分享國慶的喜悅，同時讓回鄉的海外僑胞，都能親眼見證台灣的進步，也讓各國的貴賓，都能感受這座寶島的美麗。

中華民國走過108年的歲月，走過殖民，經歷過威權，如今以民主自由擁抱全世界，而得到全世界的認同。這是因為有2300萬熱情、可愛、勤奮、勇敢的台灣人民，忍受無數的苦痛、克服重重的挑戰，揮灑血汗與淚水，灌溉出今天令人驕傲的台灣經驗。

雖然，這塊土地的歷史，上演過無數「令人感傷的事件」，但是這塊土地上的人民，花了好幾代人的時間，擦去血汗與淚水、努力用心雕琢，將它打造成一個「令人感動的國家」。

如果說自由的精神，是台灣人共同的驕傲；人權的價值，是台灣人共同的信仰，那麼健全的民主制度，就是台灣人最強大的力量。

我們藉由民主、自由與人權，成就了穩定的經濟發展、良善的社會風氣與出色的科技醫療，讓台灣獲得許多國際評比肯定。我們與世界上許多理念相近的國家，發展出深厚的友誼，可以說在我們守護民主的同時，民主也在守護著我們台灣！

這幾年來，立法院作為屬於人民的國會，積極推動國會外交，身為立法院長，代表台灣人民，努力與全世界理念相近國家的國會交朋友，三年多來我們接待了來自107個國家的國會訪問團，由各委員主動發起成立國會友好聯誼組織的數量，也從上屆的48個增加到73個。

我要向所有國人報告，接觸過這麼多國家的國會議員、議長，他們每個人都為台灣的民主發展感到讚嘆，他們都認為，台灣的民主經驗，值得向全世界宣傳。

縱然，台灣在國際上面臨許多挑戰；縱然，中華民國的邦交被惡 意破壞。但我們深信，自由最終會戰勝一切！沒有任何一個極權國家，能夠阻止民主自由的台灣，結交越來越多的朋友。我們相信民主與自由，就像是一對強壯的翅膀，只要奮力的拍打這對翅膀，我們就能「攜手世界」，讓「台灣耀飛」！

這幾年台灣的蛻變，我們有目共睹，對於國家的未來，我們有共同期待：

我們期待，台灣的善良與進步，能夠被世界看見，無論我們要面對多大的打壓和挑戰，台灣永遠在太平洋上屹立不倒。

我們期待，這個國家的每一個人，都能努力捍衛主權、民主與自由的價值，因為這些價值，是國家靈魂所在，是台灣不可出賣的寶藏。

我們期待，這塊土地上，世世代代的子孫，都能夠像現在一樣，擁有絕對的自由意志，選擇他們想要的未來。

最後，再一次敬祝「中華民國，生日快樂！」謝謝大家！

國慶大會主席、立法院長蘇嘉全。圖／擷取自國慶直播
國慶大會主席、立法院長蘇嘉全。圖／擷取自國慶直播
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國慶蘇嘉全

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