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川普愛講還加碼 跟他對話外交勝利變政治危機

柯粉勿變韓粉？柯文哲：我的支持者40歲以下比較理性

2019-10-10 09:17聯合報 記者楊正海／台北即時報導

台北市「販賣機之亂」引發家長反彈，還引起立柯文哲與民進黨祕書長隔空交火，羅文嘉昨希望柯粉不要變韓粉，對此，柯文哲上午受訪時說，其實他的支持者從統計上很清楚，40歲以下、大學以上，都是屬於比較理性的，不會啦。

對於台北市「販賣機之亂」，柯文哲昨天到議會進行預算報告、備詢，台北市議員徐巧芯問柯文哲說，羅文嘉稱「販賣機之亂」是弊案，柯文哲怒批羅文嘉，「弊案？他狗屁啦。」

媒體上午問柯，對於被羅文嘉說弊案，很不高興？柯文哲仍有氣，柯說，弊案？他還好意思說人家弊案，實在是。

台北市長柯文哲上午受訪。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲上午受訪。記者楊正海/攝影
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柯文哲羅文嘉韓國瑜

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