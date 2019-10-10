柯粉勿變韓粉？柯文哲：我的支持者40歲以下比較理性

相關新聞
影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐2019-10-10 06:47
柯市府推智慧販賣機 引爆政治戰火2019-10-10 00:48
LSE發聲明 證實蔡英文獲博士學位2019-10-10 00:26
法務部與丹麥簽「移交受刑人」協議2019-10-09 22:05
北市販賣機之亂 民眾黨酸：黨政合一的完美攻擊2019-10-09 21:01
黨產會：中投股權是公產 勞資糾紛國民黨自己解決2019-10-09 18:41
柯文哲執意推智慧販賣機 「推行悠遊卡」目的曝光2019-10-09 18:32
推動消防法修法 民進黨團定調支持審查會版本2019-10-09 17:56
黨產會阻中投股利移轉大解勞工 國民黨痛批卑鄙、流氓2019-10-09 17:50
促轉會明年5月落日 楊翠：目前無延期的規畫2019-10-09 17:36
福島食品限制進口 日議員：如鯁在喉2019-10-09 17:09
政務人員法 吳敦義痛批民進黨一權獨大、濫權無法無天2019-10-09 17:09
羅文嘉批自動販賣機弊案 柯文哲怒嗆：狗屁啦2019-10-09 16:43
政院砸千億大林蒲遷村 居民：明顯政治操作2019-10-09 14:32
大林蒲遷村「一坪換一坪」 中央地方一體承諾2019-10-09 14:31
倫敦政經學院證實 蔡總統臉書：盼事件能畫下句點2019-10-09 13:58
蔡英文博士學位 LSE確認2019-10-09 13:49
扁：接受國慶邀請「無下文」 慶籌會：沒接到中監函2019-10-09 13:47
影／郭馬擁抱、韓粉反彈 郭辦：難道要當不認識2019-10-09 13:44
LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾2019-10-09 13:10
蔡總統：希望與瓜地馬拉的合作如咖啡一樣美好2019-10-09 13:03
影／總統大選 李鴻鈞：親民黨絕對不會缺席2019-10-09 12:35
大林蒲「一坪換一坪」 中央地方一體承諾2019-10-09 12:20
陳水扁出席國慶無下文？慶籌會：沒收到中監函2019-10-09 12:19
發言表現受肯定 蔡沁瑜：對付小孩都是這樣2019-10-09 12:09
智販機進校與柯文哲互槓 羅文嘉：柯粉韓粉化很可怕2019-10-09 12:06
郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來2019-10-09 12:01
蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去2019-10-09 11:59
馬郭擁抱惹韓粉反彈 何庭歡：馬英九總以國家大局為重2019-10-09 11:58
韓國瑜遭批消費北韓 韓辦：台灣比較進步是一般人認知2019-10-09 11:49
北市自動販賣機爭論 羅文嘉：希望柯粉不要變韓粉2019-10-09 11:48
吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因2019-10-09 11:47
南投等6縣市消防員要共用消防衣 親民黨團要求檢討2019-10-09 11:44
郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來2019-10-09 11:36
綠委提案《境外勢力透明法》中共代理人登記制2019-10-09 11:30
立委批第三航廈遙遙無期是恥辱 桃機估明年中順利發包2019-10-09 11:30
民眾黨不分區名單曝光 柯文哲：相信海選出來的更棒2019-10-09 11:29
民進黨「台灣派隊」 拉抬青年參選人2019-10-09 11:10
「地表最強酬庸王」被列鬼牌 扁：躺著也中槍？2019-10-09 11:00
熱門文章
海軍通指部指揮官要部屬埋單餐費錢進口袋 遭拔官法辦2019-10-09 13:09
2020大選激戰 未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈2019-10-09 10:34
朱立倫：國慶升旗 慶祝雙十到底在紀念什麼？2019-10-09 20:47
LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾2019-10-09 13:10
LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位2019-10-09 10:27
蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去2019-10-09 11:59
綠黨民調：韓國瑜支持度探新低 落後蔡英文快20百分點2019-10-09 13:25
外交部：不需在真假問題上打轉 駐處確有收到賀電2019-10-09 12:30
希望韓國瑜是草包！女教授：風起了，可以草船借箭了2019-10-09 16:44
搶領國慶嗡嗡包限量3000個 粉絲凌晨來排隊2019-10-09 14:01
宋楚瑜要選總統？ 扁臉書質問宋2問題2019-10-09 20:01
金防部參謀長被控浮報款項 暫調委員調查中2019-10-09 22:02
國慶焰火看這裡最適合 明晚7點半以前入場最佳2019-10-09 18:17
知識藍挺！李鴻源掛看板 韓國瑜競辦：感謝 「有你真好」2019-10-09 20:48
新電動車放倉庫又去租機車！ 立委轟中華郵政車比人多2019-10-09 11:03
謝長廷稱真收到賀電 反批馬見安倍是台日最大假新聞2019-10-09 22:56
安倍賀電鬧烏龍？管碧玲：沒有疏失 還是外交突破！2019-10-09 16:23
郭柯宋國慶同框 郭台銘：不組黨、不會和宋楚瑜合作2019-10-10 08:53
報復性提名？ 民眾黨第二波區域立委名單將槓上陳菊2019-10-09 22:08
謝長廷切割福岡 羅智強：為何邀功時就跑到福岡去？2019-10-09 11:11
【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」2019-10-09 10:59
對日外交又出包 一點看破台日關係2019-10-10 08:00
林郁方批烏龍賀電事件：謝長廷與外交部都心虛硬拗2019-10-09 20:55
明天國慶24架軍機參演 最佳建議觀賞位置在哪兒？2019-10-09 17:52
羅文嘉批自動販賣機弊案 柯文哲怒嗆：狗屁啦2019-10-09 16:43
郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來2019-10-09 11:36
向蔡下戰帖…韓國瑜國慶談話 拋兩岸政策2019-10-10 00:49
老虎軍團喊「非郭不投」！大數據解析郭粉真實動向2019-10-09 16:15
力挺自家人 陸官專科校友會替韓國瑜掛大看板2019-10-09 22:56
影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐2019-10-10 06:47
國慶演說 總統籲全民因應變局 厚植實力穩經濟2019-10-10 00:45
民眾黨不分區名單曝光 柯文哲：相信海選出來的更棒2019-10-09 11:29
北市府升旗 郭柯宋今同框2019-10-10 07:45
李佳芬委律師提告 吳佩蓉斥：化身東廠箝制言論自由2019-10-09 11:44
北市販賣機之亂 民眾黨酸：黨政合一的完美攻擊2019-10-09 21:01
馬英九與郭台銘擁抱遭韓粉攻擊 郭辦：不捨、心疼2019-10-09 10:55
韓國瑜出席高雄金曲之夜 「讓我們一起來愛中華民國」2019-10-09 22:17
台北市政府升旗 學姊發早餐2019-10-10 06:06
宋楚瑜「重出江湖」？ 柯文哲：太辛苦了啦2019-10-09 11:58
韓國瑜遭批消費北韓 韓辦：台灣比較進步是一般人認知2019-10-09 11:49
留言