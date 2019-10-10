柯粉勿變韓粉？柯文哲：我的支持者40歲以下比較理性

2019-10-10 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市「販賣機之亂」引發家長反彈，還引起立柯文哲與民進黨祕書長隔空交火，羅文嘉昨希望柯粉不要變韓粉，對此，柯文哲上午受訪時說，其實他的支持者從統計上很清楚，40歲以下、大學以上，都是屬於比較理性的，不會啦。

對於台北市「販賣機之亂」，柯文哲昨天到議會進行預算報告、備詢，台北市議員徐巧芯問柯文哲說，羅文嘉稱「販賣機之亂」是弊案，柯文哲怒批羅文嘉，「弊案？他狗屁啦。」