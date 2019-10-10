影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／即時報導



國慶日，北市府將在府前廣場舉辦升旗典禮，現場將將發送限量「嗡嗡包」，限量3000個。由於吸引不少粉絲排隊，「學姐」黃瀞瑩和觀傳局長劉奕霆清晨5點半一起發早餐給排隊民眾。

黃瀞瑩清晨和劉奕霆雙雙抱著紙箱現身，她說今天準備了100份三明治、紅茶，發給排隊前100位民眾。

一邊道早安一邊送早餐，氣氛融洽，不過有民眾因為吃素，沒有領三明治，只拿了紅茶，劉奕霆在旁直說不好意思，這是他們的心意，民眾也能體諒。