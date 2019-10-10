LSE發聲明 證實蔡英文獲博士學位

LSE聲明全文。 圖／取自LSE官網 分享 facebook

英國倫敦政經學院（LSE）昨天發出聲明，證實蔡英文在一九八四年獲得法學博士學位，學校圖書館的紀錄確認曾收到論文。

府曾稱紙本遺失 LSE未說明

總統府曾公開宣稱論文紙本遺失不是學生的責任，但LSE在聲明中既未回應把論文紙本遺失的說法，也沒有說明論文原件的去處。蔡英文總統則透過臉書表示，閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話，希望假訊息抹黑能畫下句點。

總統府九月廿三日曾公布蔡英文卅五年前博士論文原稿，對於LSE校方為何遺失原本留存的論文？總統府發言人張惇涵當時說，蔡總統博士論文提交、通過口試都有證明、完成程序，學校才會頒發博士畢業證書，時隔卅五、卅六年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。

LSE官網聲明昨指出，依據LSE及倫敦大學的紀錄，確認蔡英文法學博士學位在一九八四年頒授，當時所有學位是由倫敦大學授予，且將論文先繳交至Senate House Library，該圖書館的紀錄確認曾收到過論文，並送到高等法律研究所。蔡英文近期已提供她的私人版本論文傳真頁，目前收藏在婦女圖書館可供閱覽。

蔡總統說，LSE聲明很清楚說明她的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。現在台灣的朋友能透過國家圖書館輕鬆下載她的博士論文，沒任何限閱的問題。她也指出，感謝LSE發表聲明，提供證據和答案。