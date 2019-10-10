柯市府推智慧販賣機 引爆政治戰火

對民進黨秘書長羅文嘉質疑「柯P的自動販賣機弊案」，台北市長柯文哲昨回嗆「弊案、狗屁啦！」 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 民進黨和台北市長柯文哲的戰火再度浮上檯面，民進黨秘書長羅文嘉在臉書直指「柯Ｐ的自動販賣機弊案」，柯文哲昨天高分貝回嗆，「弊案、狗屁啦，弊案什麼東西！」

柯市府打算在北市校園推動「智慧販賣機」，延燒成政治戰火，羅文嘉、民進黨主席卓榮泰皆將砲火鎖定柯文哲，民進黨台北市議員、立委參選人也接連砲轟柯。羅文嘉昨說，希望柯粉不要變成韓粉，可以就事論事，民進黨對市政的討論，孩子在學校念書，是希望環境好，政黨競爭也是為了生活品質好，希望柯把問題講清楚就好。

不過，台灣民眾黨發言人陳思宇質疑，民進黨藉智慧販賣機案打柯，就是因為總統選情已相對穩定，下一步是瞄準國會選票，才頻頻攻擊柯，這是黨政合一的完美攻擊。她也說，一台販賣機居然引出民進黨主席、秘書長、立委參選人、議員的全力夾擊，民進黨是否為了轉移內政疏失，才狂打北市販賣機？

國民黨台北市議員徐巧芯昨在議會質詢時，質疑販賣機之亂燒了這麼多天，有想過為什麼民進黨高層這麼有意見，甚至羅文嘉還形容是「弊案」嗎？

柯文哲一聽忍不住暴怒，嗆聲「個資也是鬼扯」，他都不選總統了，民進黨還打他幹什麼，就回歸專業嘛，「弊案、狗屁啦，弊案什麼東西」；民進黨在焦慮什麼，還是預算用不完，閒著也是閒著，反正現在打高雄市長韓國瑜也打得很順手，打到沒什麼可打，廣告預算又花了，就來打他。

新黨市議員侯漢廷追問，柯文哲過去曾說「悠遊卡要在半年內殲滅一卡通」，如今這麼積極推智慧販賣機，是不是為了推行悠遊卡？柯文哲當場堅定回說「對」。

不只民進黨和台灣民眾黨全面開戰，時代力量計畫在民進黨立委何志偉與余天選區提名，再度引發兩黨齟齬。時力黨主席徐永明昨說，兩黨主席對談已無限期停擺，時力現階段並無相挺任何民進黨人選的決議。

卓榮泰則說，他當然有些遺憾，但他還是抱著絕對的希望，希望能持續進行。