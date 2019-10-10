親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙十國慶活動多
國慶賀電鬧烏龍
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

柯市府推智慧販賣機 引爆政治戰火

2019-10-10 00:48聯合報 記者邱瓊玉林敬殷／台北報導

對民進黨秘書長羅文嘉質疑「柯P的自動販賣機弊案」，台北市長柯文哲昨回嗆「弊案、狗...
對民進黨秘書長羅文嘉質疑「柯P的自動販賣機弊案」，台北市長柯文哲昨回嗆「弊案、狗屁啦！」 記者曾吉松／攝影
分享
民進黨和台北市柯文哲的戰火再度浮上檯面，民進黨秘書長羅文嘉在臉書直指「柯Ｐ的自動販賣機弊案」，柯文哲昨天高分貝回嗆，「弊案、狗屁啦，弊案什麼東西！」

柯市府打算在北市校園推動「智慧販賣機」，延燒成政治戰火，羅文嘉、民進黨主席卓榮泰皆將砲火鎖定柯文哲，民進黨台北市議員、立委參選人也接連砲轟柯。羅文嘉昨說，希望柯粉不要變成韓粉，可以就事論事，民進黨對市政的討論，孩子在學校念書，是希望環境好，政黨競爭也是為了生活品質好，希望柯把問題講清楚就好。

不過，台灣民眾黨發言人陳思宇質疑，民進黨藉智慧販賣機案打柯，就是因為總統選情已相對穩定，下一步是瞄準國會選票，才頻頻攻擊柯，這是黨政合一的完美攻擊。她也說，一台販賣機居然引出民進黨主席、秘書長、立委參選人、議員的全力夾擊，民進黨是否為了轉移內政疏失，才狂打北市販賣機？

國民黨台北市議員徐巧芯昨在議會質詢時，質疑販賣機之亂燒了這麼多天，有想過為什麼民進黨高層這麼有意見，甚至羅文嘉還形容是「弊案」嗎？

柯文哲一聽忍不住暴怒，嗆聲「個資也是鬼扯」，他都不選總統了，民進黨還打他幹什麼，就回歸專業嘛，「弊案、狗屁啦，弊案什麼東西」；民進黨在焦慮什麼，還是預算用不完，閒著也是閒著，反正現在打高雄市長韓國瑜也打得很順手，打到沒什麼可打，廣告預算又花了，就來打他。

新黨市議員侯漢廷追問，柯文哲過去曾說「悠遊卡要在半年內殲滅一卡通」，如今這麼積極推智慧販賣機，是不是為了推行悠遊卡？柯文哲當場堅定回說「對」。

不只民進黨和台灣民眾黨全面開戰，時代力量計畫在民進黨立委何志偉與余天選區提名，再度引發兩黨齟齬。時力黨主席徐永明昨說，兩黨主席對談已無限期停擺，時力現階段並無相挺任何民進黨人選的決議。

卓榮泰則說，他當然有些遺憾，但他還是抱著絕對的希望，希望能持續進行。

民進黨柯文哲北市羅文嘉民眾黨台灣民眾黨悠遊卡卓榮泰韓國瑜一卡通

相關新聞

LSE發聲明 證實蔡英文獲博士學位

2019-10-10 00:26

法務部與丹麥簽「移交受刑人」協議

2019-10-09 22:05

北市販賣機之亂 民眾黨酸：黨政合一的完美攻擊

2019-10-09 21:01

黨產會：中投股權是公產 勞資糾紛國民黨自己解決

2019-10-09 18:41

柯文哲執意推智慧販賣機 「推行悠遊卡」目的曝光

2019-10-09 18:32

推動消防法修法 民進黨團定調支持審查會版本

2019-10-09 17:56

黨產會阻中投股利移轉大解勞工 國民黨痛批卑鄙、流氓

2019-10-09 17:50

促轉會明年5月落日 楊翠：目前無延期的規畫

2019-10-09 17:36

福島食品限制進口 日議員：如鯁在喉

2019-10-09 17:09

政務人員法 吳敦義痛批民進黨一權獨大、濫權無法無天

2019-10-09 17:09

羅文嘉批自動販賣機弊案 柯文哲怒嗆：狗屁啦

2019-10-09 16:43

政院砸千億大林蒲遷村 居民：明顯政治操作

2019-10-09 14:32

大林蒲遷村「一坪換一坪」 中央地方一體承諾

2019-10-09 14:31

倫敦政經學院證實 蔡總統臉書：盼事件能畫下句點

2019-10-09 13:58

蔡英文博士學位 LSE確認

2019-10-09 13:49

扁：接受國慶邀請「無下文」 慶籌會：沒接到中監函

2019-10-09 13:47

影／郭馬擁抱、韓粉反彈 郭辦：難道要當不認識

2019-10-09 13:44

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

2019-10-09 13:10

蔡總統：希望與瓜地馬拉的合作如咖啡一樣美好

2019-10-09 13:03

影／總統大選 李鴻鈞：親民黨絕對不會缺席

2019-10-09 12:35

大林蒲「一坪換一坪」 中央地方一體承諾

2019-10-09 12:20

陳水扁出席國慶無下文？慶籌會：沒收到中監函

2019-10-09 12:19

發言表現受肯定 蔡沁瑜：對付小孩都是這樣

2019-10-09 12:09

智販機進校與柯文哲互槓 羅文嘉：柯粉韓粉化很可怕

2019-10-09 12:06

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 12:01

蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去

2019-10-09 11:59

馬郭擁抱惹韓粉反彈 何庭歡：馬英九總以國家大局為重

2019-10-09 11:58

韓國瑜遭批消費北韓 韓辦：台灣比較進步是一般人認知

2019-10-09 11:49

北市自動販賣機爭論 羅文嘉：希望柯粉不要變韓粉

2019-10-09 11:48

吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

2019-10-09 11:47

南投等6縣市消防員要共用消防衣 親民黨團要求檢討

2019-10-09 11:44

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 11:36

綠委提案《境外勢力透明法》中共代理人登記制

2019-10-09 11:30

立委批第三航廈遙遙無期是恥辱 桃機估明年中順利發包

2019-10-09 11:30

民眾黨不分區名單曝光 柯文哲：相信海選出來的更棒

2019-10-09 11:29

民進黨「台灣派隊」 拉抬青年參選人

2019-10-09 11:10

「地表最強酬庸王」被列鬼牌 扁：躺著也中槍？

2019-10-09 11:00

【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」

2019-10-09 10:59

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27
看更多

熱門文章

海軍通指部指揮官要部屬埋單餐費錢進口袋 遭拔官法辦

2019-10-09 13:09

2020大選激戰 未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈

2019-10-09 10:34

日本「大哥哥」沒發的烏龍賀電 他指出有七種可能

2019-10-09 06:52

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

2019-10-09 13:10

國慶「這裡」找不到國旗 …中華民國又被消失了？

2019-10-09 08:00

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去

2019-10-09 11:59

朱立倫：國慶升旗 慶祝雙十到底在紀念什麼？

2019-10-09 20:47

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42

這個好好吃！陸戰兵下聯訓基地狂呼吃不飽還要

2019-10-09 10:04

綠黨民調：韓國瑜支持度探新低 落後蔡英文快20百分點

2019-10-09 13:25

外交部：不需在真假問題上打轉 駐處確有收到賀電

2019-10-09 12:30

希望韓國瑜是草包！女教授：風起了，可以草船借箭了

2019-10-09 16:44

觀光局國旅組長猝逝與秋冬補助太操有關？林佳龍回應了

2019-10-09 09:09

搶領國慶嗡嗡包限量3000個 粉絲凌晨來排隊

2019-10-09 14:01

國慶焰火看這裡最適合 明晚7點半以前入場最佳

2019-10-09 18:17

台向美爭取採購M109A6自走砲 美國防部：不評論特定軍售

2019-10-09 03:16

新電動車放倉庫又去租機車！ 立委轟中華郵政車比人多

2019-10-09 11:03

金防部參謀長被控浮報款項 暫調委員調查中

2019-10-09 22:02

安倍賀電鬧烏龍？管碧玲：沒有疏失 還是外交突破！

2019-10-09 16:23

【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」

2019-10-09 10:59

宋楚瑜要選總統？ 扁臉書質問宋2問題

2019-10-09 20:01

報復性提名？ 民眾黨第二波區域立委名單將槓上陳菊

2019-10-09 22:08

謝長廷切割福岡 羅智強：為何邀功時就跑到福岡去？

2019-10-09 11:11

知識藍挺！李鴻源掛看板 韓國瑜競辦：感謝 「有你真好」

2019-10-09 20:48

扁曝出席國慶無下文 林濁水酸：爭位坐也好 真是退化

2019-10-09 08:30

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 11:36

韓國瑜稱台灣再封閉將變北韓 朝鮮情報粉專批消費北韓

2019-10-09 08:29

羅文嘉批自動販賣機弊案 柯文哲怒嗆：狗屁啦

2019-10-09 16:43

老虎軍團喊「非郭不投」！大數據解析郭粉真實動向

2019-10-09 16:15

【重磅快評】大哥哥好不好？咱們去玩KUSO…

2019-10-09 07:45

林郁方批烏龍賀電事件：謝長廷與外交部都心虛硬拗

2019-10-09 20:55

告別歌仔人生舞台 河洛創團團長劉鐘元逝世

2019-10-09 06:33

民眾黨不分區名單曝光 柯文哲：相信海選出來的更棒

2019-10-09 11:29

李佳芬委律師提告 吳佩蓉斥：化身東廠箝制言論自由

2019-10-09 11:44

馬英九與郭台銘擁抱遭韓粉攻擊 郭辦：不捨、心疼

2019-10-09 10:55

北市販賣機之亂 民眾黨酸：黨政合一的完美攻擊

2019-10-09 21:01

韓國瑜遭批消費北韓 韓辦：台灣比較進步是一般人認知

2019-10-09 11:49

謝長廷稱真收到賀電 反批馬見安倍是台日最大假新聞

2019-10-09 22:56

宋楚瑜「重出江湖」？ 柯文哲：太辛苦了啦

2019-10-09 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top