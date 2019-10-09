蔡英文總統明發表「堅韌之國，前進世界」為題國慶講話

2019-10-09 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



蔡英文總統明天將發表主題為「堅韌之國，前進世界」國慶講話，蔡總統先從當前國家面對的變局談起，提醒國人須加快國家實力的厚植、穩健的因應，為國家守住生存的空間，進而提到過去三年多來全體國民共同經歷的挑戰，呼籲全體國民團結，共同捍衛民主、壯大台灣，最後將揭示下階段的國家目標。

總統府今晚提供總統國慶講話概要，蔡總統在國慶講話分四個部分，第一部分 說明當前國家所面對的變局，以及面對變局的必須穩健、厚植實力。台灣當前所面對的，是空前變動中的世局，除了國際經貿情勢的變化，政府正全力因應之外，中國今年開始推動的「一國兩制台灣方案」，配合文攻武嚇的威脅，也衝擊了區域的情勢的安定。

蔡總統認為，面對挑戰，台灣必須加快國家實力的厚植，穩健的因應，而她也會挺身捍衛國家主權，為國家守住生存的空間。

面對種種挑戰，蔡總統進一步說明過去多年來，全體國民共同經歷種種挑戰，並且在挑戰中養成國家的強韌特性和實力。

蔡總統將提到，過去多年來，台灣人民共同面對種種嚴峻挑戰，無論是國際的經濟危機、來自對岸的武力威脅、重大的天然災害，台灣人都沒有倒下。相反的，全體國民都能把危機化為轉機，站起身來一次一次的把台灣發展得更好，也凸顯了台灣人無比的韌性。而這個共同經歷，也讓大家體驗台灣人不能分割彼此，應該屬於彼此，並且願意一起努力。

蔡總統表示， 面對中國的種種進逼，作為印太區域守護民主價值的第一道防線，除了善盡國際義務，結合理念相近國家共同確保台海的和平穩定，而當務之急，台灣人更必須團結，以對話和共識，讓國家在正確的道路上繼續前進；必須堅守自由民主價值，為下一代保障得來不易的自由；必須持續壯大台灣，讓台灣在過去三年產業升級轉型、國際多元佈局下站穩的發展腳步，更大步向前。

對於尋求連任的蔡總統，也將在國慶講話中提到未來國家目標，讓全體國民團結在自由民主旗幟下，捍衛主權、持續壯大台灣，強化經濟實力，讓人民富足國家強盛，進而走向世界，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。蔡總統認為，因為台灣人的韌性與努力，以及在自由民主旗幟下的一致團結，將會讓台灣能夠更為強盛，一天比一天更加進步。