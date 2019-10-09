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謝長廷稱真收到賀電 反批馬見安倍是台日最大假新聞

2019-10-09 22:56聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

駐日代表謝長廷稍早在臉書貼文堅持，賀電是真的有收到，但不能出賣熱心善意的友人讓中國大陸未來可以施加報復，即使被酸罵或羞辱，他也不說清楚講明白的原因。他更批評，是台灣的特定媒體和民代曲解成假的。

謝長廷表示，現在忙完了國慶正事，可以好好回答質疑。福岡辦事處舉辦的國慶酒會收到日本首相安倍晉三賀電一事，在中國大陸媒體新華社逼問下，日本內閣官房副長官回答：「首相府沒發出那份電報」。引發議論，對此事他們尊重日方的説法，也體諒在中國凡事抗議下，日本和台灣交往的困境。

謝長廷解釋，安倍的故鄉是山口縣、麻生的故鄉是福岡縣，這兩個縣都是福岡辦事處的轄區。平常往來應該是關係不錯，地方有力人士才從各種管道拿到賀電給辦事處。這並不矛盾。

謝長廷舉例，立法院院長在屏東的服務發出一張賀電給地方某人祝賀服務處成立，院長辦公室聲明立法院長室沒有發這張賀電，那也沒有錯，這在民主社會的台灣或日本是常見的人情世故，中國卻拿這個大作文章，主要想打壓我方士氣和縮小我方在日活動空間，但他們逼問不出究竟是誰發出？誰去爭取的？再來如果是由我國民代接棒逼問外交單位，而得到答案是哪個單位哪位大老所做，如實的公開出來，等於出賣熱心善意的友人讓中國大陸未來可以施加報復。當然不能這樣做，這也是為什麼使被酸罵或羞辱他也不說清楚講明白的原因。

謝長廷說，賀電是真的有收到，台灣的特定媒體和民代曲解成假的，他們自己知道不是真的關心假新聞。台日交流歴史中最大的假新聞就是2006年馬英九訪問日本，新聞報導説見了日相安倍，其實是假的，當時率先報導和安倍會談的媒體正是現在大義凜然指稱收到安倍賀電是假新聞的媒體，而且大聲嚷嚷的民意代表都還是當時馬英九的祕書或重要幹部，再善意解釋也只能説是健忘。

謝長廷說，此外，美國、日本為了通過支持台灣的法案或決議甚至聲明，不時會受到中國大陸抗議，他們必須迂回解釋或澄清，的確麻煩，但很少聽他們説麻煩，因為不能坐視民主台灣一直被中國打壓而萎縮。但在台灣竟有自虐稱台灣自己是麻煩製造者，究竟是站在中共立場還是台灣立場？全民可以好好檢驗！

謝長廷在臉書貼文再辯稱，真的收到賀電。翻攝謝長廷臉書。
謝長廷在臉書貼文再辯稱，真的收到賀電。翻攝謝長廷臉書。
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謝長廷福岡

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