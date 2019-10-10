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許毓仁訪英座談會 商討催生人工智慧憲法

2019-10-10 00:11中央社 倫敦9日專電

國民黨立法委員許毓仁近期訪英，5日舉辦座談會和旅英科技業人士商討他正在推動的人工智慧發展基本法，盼奠定「人工智慧的憲法」，對人工智慧進行倫理規範。

「AI法理情」座談會邀請台灣人工智慧安全控制新創Umbo CV技術長張秉霖 、Hyper Reality Ltd創辦人陳裕仁，以及工業設計師林珈弘等人與談，與許毓仁意見交流。

許毓仁與跨黨派立委合作提案的「人工智慧發展基本法」在上會期通過一讀，分為醫療、智慧製造和無人車，台灣人工智慧應用三大最有潛力的領域，盼這會期完成三讀。

許毓仁在座談會上指出，美國和中國的貿易戰將會持續5至10年，繼課稅之後，美中貿易戰的下一階段就是科技、智慧財產權等。在美中對戰當中，台灣應該做的是把核心關鍵技術留在台灣，並和美國形成戰略聯盟，因此推動通過人工智慧發展基本法有其必要。

此外，他表示，台灣的公部門每個月面對駭客攻擊3000萬次，桃園機場附近的智慧路燈也曾被駭客攻擊，台灣基本上是處於資訊戰爭的狀態，為了國安、工業資安、科技發展與技術開發，應對人工智慧給予最高國家戰略思考。

許毓仁表示，他推動的人工智慧發展基本法有5大準則。第一，確定人工智慧發展的定位，訂立發展綱領在產業界和學術界優先推動研究、發展。第二，促進產業AI化、建立AI技術應用平台，以及形成AI產業生態系。第三，AI發展牽涉大規模公眾數據的使用以及實驗場域落地試驗，與公共利益牽連甚深，須制定適當的開發標準原則。

第四，政府在符合開發標準原則下，應盡量滿足產業、學術界在AI研發與應用的需求。第五，建立與凝聚公眾對AI的認識與信任，樹立人工智慧發展的基本倫理原則。

許毓仁指出，歐盟在今年4月發布7條人工智慧的道德準則，包括AI不應侵犯人類自主性與自由、搜集的數據得受到安全且隱密的管理，以及需建立咎責機制等，英國也有人工智慧的開發準則，台灣應該儘速通過相當於AI憲法的人工智慧發展基本法，解開人工智慧發展的最後一道枷鎖。

人工智慧許毓仁貿易戰

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