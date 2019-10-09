NBA為挺港言論道歉 訪台的美參議員：NBA沒有展現勇氣

2019-10-09 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



美國聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）今抵台，並將於明日參與雙十國慶活動。針對近期NBA事件，他表示，NBA聯盟並沒有在壓力下展現勇氣，並認為無論是NBA，還是美國企業都不應該參與中國的言論審查。

美國國會中的挺台要員之一、來自德州的參議員克魯茲今率團訪問台灣，並與外交部長吳釗燮在傍晚舉行共同記者會。

針對近期NBA火箭隊總管Daryl Morey在推特上發表挺港爭取自由的言論，引發中國方面的憤怒，不少NBA球員為此道歉，克魯茲表示，他是一名死忠的火箭隊球迷，但NBA的反應不能稱之為勇敢，反倒是一個接一個道歉。

克魯茲表示，他們的作為並不複雜，就是想要進入中國的市場，但他不認為NBA，或美國企業應該參與中國的言論審查。

他說，中國的目的就是要阻止任何人發聲批判他們的壓迫，可是我們有義務提出真相，而那是台灣非常認真對待的義務，也正是他為什麼如此自豪的來到台灣。

克魯茲表示，他的訪問團其實是一個印太地區的巡迴訪問團，起點在夏威夷，聽取美國印太地區的簡報後，訪問團日前拜訪日本，與日本首相安倍晉三見面，並在今日抵台；明天，訪問團將出發前往印度，最後一站則將到達香港。