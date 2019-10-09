北市販賣機之亂 民眾黨酸：黨政合一的完美攻擊

2019-10-09 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／即時報導



台北市「販賣機之亂」延燒多日，更意外引發柯市府和民進黨高層互槓。對此，民眾黨發言人陳思宇則是在臉書上忍不住酸是「黨政合一的完美攻擊」，一台販賣機引出民進黨主席，秘書長，立委候選人，議員的全力夾擊，而中央政府則完美切割，保持高姿態。

陳思宇表示，誰也沒料到，原來行動支付就是蔡政府的政策，從蔡英文總統到桃園市長鄭文燦，再到嘉義市長涂醒哲，要求要讓紙鈔消失，在亞洲矽谷用的智慧販賣機就是同一台，民進黨該說清楚，蔡政府可以做的智慧販賣機，為甚麼台北市不可以？你們的反對到底是什麼？

陳思宇說，悠遊卡記名制，不是第一天上路，北市學童的學生證在販賣機消費已經設定廠商只能取得卡片號碼跟學號，其他都沒有，相反地，蔡總統及市長們用的信用卡綁悠遊卡，不是更應該擔心會出賣個資嗎？那你們有去譴責發卡銀行嗎？

陳思宇質疑，就在這半年內，民進黨完全執政的中央政府，政治一百分，內政零分，內政疏失從台中大雅工廠大火延伸的消防法修法，橋樑斷裂原因分析延伸的港務公司酬庸，檢測沒人管，甚至到議員九喬紐約傢俱違建協調，罔顧民眾公共安全等等，這些是一台販賣機可以轉移的焦點嗎？民進黨的台灣價值就是靠這些弊案，內政疏失，酬庸，喬案充好充滿嗎？