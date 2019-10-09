蔡英文國慶晚會致詞 今年是台灣投資大爆發的一年

2019-10-09 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



國慶雙十晚會首度移師桃園市，今晚天氣涼爽怡人，國慶晚會籌備會主任委員、立法院長蘇嘉全以會場人潮沸騰及天氣好，稱讚這是桃園市市長鄭文燦帶來的福氣。總統蔡英文以桃園是國門之都，公共建設及投資環境及市長施政滿意度是六都第一，桃園快速的成長，皆有目共睹。

總統蔡英文表示，明天就是國慶日，首先感謝且歡迎僑胞朋友們，回國參加國慶晚會，今年國慶主題是「2019攜手世界‧台灣耀飛」，感謝僑胞朋友積極爭取國際參與，成為台灣攜手世界的最佳夥伴。僑務委員會委員長吳新興也在晚會宣布經統計到今晚，共有6200名僑胞報到返國參加國慶，晚會會場邀請3500名僑胞到桃園參加雙十國慶晚會。

蔡英文致詞時向返國僑胞表示，今年是台灣投資大爆發的一年，台灣今年第2季經濟成長率為亞洲四小龍第一，不僅台商回流投資總額超過6100億元，世界國際大廠如Google、Facebook、亞馬遜AWS、微軟等企業，也紛紛加碼投資台灣，提升台灣經濟發展動能。

蔡英文指出，政府也將經濟成長的卓著成果與國人分享，推動包括減稅、連續4年提高基本工資；托育補助新制，擴大投資下一代；推動長照2.0政策，照顧長輩等政策，讓國人感受到政府的用心。3年多來，台灣在改革和建設上展現豐碩成果，面對兩岸議題，也堅守主權，表達中華民國台灣所堅持的理念跟價值。

今年國慶晚會，首次在桃園舉辦。蔡英文說，桃園近幾年積極推動捷運等重大建設，也鼓勵企業投資，光在桃園就有37家廠商，1484億的投資，預期創造超過1萬3000個工作機會，快速的成長皆有目共睹。

台灣不斷躍升、蛻變的力量，傳達走向世界的決心。蔡總統表示，晚會主題「攜手世界，台灣耀（一ㄠˋ）飛」，意謂只要我們團結努力，充分發揮台灣人的韌性，中華民國台灣一定能克服萬難，持續升級，在國際上發光發熱。

今晚一萬多張的門票，才開放短短一天，就被搶光。蔡英文說，我相信，這場晚會，有執行力超強的桃園市府團隊、還有國慶籌備會一起精心規劃，帶來橫跨老中青三代、不同語言和族群的演出，一定能讓大家體會到台灣的多元與美好。最後，我要祝福大家有個愉快的夜晚，好好感受台灣的改變，也好好享受精采的節目。

桃園市市長鄭文燦也率市府團隊，歡迎到桃園參加國慶晚會的僑胞。鄭文燦表示，桃園是國家的第一站，不能沒有桃園，我相信今天的節目設計，融合台灣多元文化，不同年代、族群，用不同的歌聲讓我們緊密的感情相通。特別是今天有來自六大洲、3500位海外僑胞，離開了故鄉對台灣有真切的感情，越挺台灣、越支持台灣，我們給僑界的