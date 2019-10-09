親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙十國慶活動多
國慶賀電鬧烏龍
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大、三總上榜

被騙白飛巴黎 溫昇豪吐「藝人就是奉命行事」

和小英直球對決 韓國瑜國慶日發表兩岸政策白皮書

2019-10-09 18:53聯合報 王慧瑛／即時報導

明天雙十國慶，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜一早先參加升旗典禮，中午與國政顧問團發表《兩岸政策白皮書》，選國慶這天談兩岸議題，韓陣營要展現捍衛中華民國主權和國家前途的決心，也會重申反對一國兩制立場。

有別於之前幾場國政議題發表會透過臉書直播方式呈現，明天這場將由韓國瑜、國政顧問團總召張善政、前國安會秘書長蘇起、前國安局長蔡得勝等共談當前兩岸關係面臨的困難、挑戰、願景與訴求，會提出具體主張，展現與蔡英文總統直球對決的鬥志。

國政顧問團兩岸小組召集人趙建民說，今天的國政直播，一改過去網路直播形式，改為面對面的記者會，要和蔡英文總統直球對決，接受檢驗，也迎戰政策辯論、對話，這也是韓陣營第一部完整的國政白皮書。

「台灣快被『辣台妹』玩完了！」趙建民說，蔡英文總統主政造成中華民國主權倒退、國際空間嚴重損失，兩岸瀕臨戰爭邊緣，蔡應該為社會充斥亡國感向國人道歉。韓國瑜明天會暢談兩岸政策立場，在捍衛中華民國主權及憲法基礎下，維持兩岸和平的具體作為，透過政策辯論，讓國人看清楚誰才是合適的國家領導人。

韓國瑜國慶日行程滿檔，一早到高雄展覽館旁參加升旗典禮，將發表國慶演講，強調兩岸和平發展才是中華民國最大利益。中午到國民黨高雄市黨部與國政顧問團同台發表《兩岸政策白皮書》，談兩岸立場與願景。傍晚到市總圖參加「2019高雄電影節」開幕。

韓國瑜國慶日行程滿檔，圖為韓國瑜今天下午參加高雄首屆體感嘉年華開幕。記者劉學聖／...
韓國瑜國慶日行程滿檔，圖為韓國瑜今天下午參加高雄首屆體感嘉年華開幕。記者劉學聖／攝影
分享
韓國瑜國慶日行程滿檔，圖為韓國瑜今天下午參加高雄首屆體感嘉年華開幕。記者劉學聖／...
韓國瑜國慶日行程滿檔，圖為韓國瑜今天下午參加高雄首屆體感嘉年華開幕。記者劉學聖／攝影
分享
國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團兩岸小組召集人趙建民說，明天的國政直播，一改過去...
國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團兩岸小組召集人趙建民說，明天的國政直播，一改過去網路直播形式，改為面對面的記者會，要和蔡英文總統直球對決。圖／趙建民提供
分享

韓國瑜國慶

相關新聞

黨產會阻中投股利移轉大解勞工 國民黨痛批卑鄙、流氓

2019-10-09 17:50

羅文嘉批自動販賣機弊案 柯文哲怒嗆：狗屁啦

2019-10-09 16:43

促轉會明年5月落日 楊翠：目前無延期的規畫

2019-10-09 17:36

美國關注我後備戰力 立委參選人吳怡農：國防是最後防線

2019-10-09 18:51

黨產會：中投股權是公產 勞資糾紛國民黨自己解決

2019-10-09 18:41

柯文哲執意推智慧販賣機 「推行悠遊卡」目的曝光

2019-10-09 18:32

推動消防法修法 民進黨團定調支持審查會版本

2019-10-09 17:56

福島食品限制進口 日議員：如鯁在喉

2019-10-09 17:09

政務人員法 吳敦義痛批民進黨一權獨大、濫權無法無天

2019-10-09 17:09

政院砸千億大林蒲遷村 居民：明顯政治操作

2019-10-09 14:32

大林蒲遷村「一坪換一坪」 中央地方一體承諾

2019-10-09 14:31

倫敦政經學院證實 蔡總統臉書：盼事件能畫下句點

2019-10-09 13:58

蔡英文博士學位 LSE確認

2019-10-09 13:49

扁：接受國慶邀請「無下文」 慶籌會：沒接到中監函

2019-10-09 13:47

影／郭馬擁抱、韓粉反彈 郭辦：難道要當不認識

2019-10-09 13:44

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

2019-10-09 13:10

蔡總統：希望與瓜地馬拉的合作如咖啡一樣美好

2019-10-09 13:03

影／總統大選 李鴻鈞：親民黨絕對不會缺席

2019-10-09 12:35

大林蒲「一坪換一坪」 中央地方一體承諾

2019-10-09 12:20

陳水扁出席國慶無下文？慶籌會：沒收到中監函

2019-10-09 12:19

發言表現受肯定 蔡沁瑜：對付小孩都是這樣

2019-10-09 12:09

智販機進校與柯文哲互槓 羅文嘉：柯粉韓粉化很可怕

2019-10-09 12:06

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 12:01

蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去

2019-10-09 11:59

馬郭擁抱惹韓粉反彈 何庭歡：馬英九總以國家大局為重

2019-10-09 11:58

韓國瑜遭批消費北韓 韓辦：台灣比較進步是一般人認知

2019-10-09 11:49

北市自動販賣機爭論 羅文嘉：希望柯粉不要變韓粉

2019-10-09 11:48

吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

2019-10-09 11:47

南投等6縣市消防員要共用消防衣 親民黨團要求檢討

2019-10-09 11:44

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 11:36

綠委提案《境外勢力透明法》中共代理人登記制

2019-10-09 11:30

立委批第三航廈遙遙無期是恥辱 桃機估明年中順利發包

2019-10-09 11:30

民眾黨不分區名單曝光 柯文哲：相信海選出來的更棒

2019-10-09 11:29

民進黨「台灣派隊」 拉抬青年參選人

2019-10-09 11:10

「地表最強酬庸王」被列鬼牌 扁：躺著也中槍？

2019-10-09 11:00

【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」

2019-10-09 10:59

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42

觀光局國旅組長猝逝與秋冬補助太操有關？林佳龍回應了

2019-10-09 09:09
看更多

熱門文章

國慶賀電鬧烏龍 謝長廷：日方沒說賀電是假的

2019-10-08 19:16

韓國瑜16日起請假 走透22縣市平民土地

2019-10-09 00:50

公務員何時可領展期或減額月退？銓敘部報你知

2019-10-09 00:46

2020大選激戰 未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈

2019-10-09 10:34

心肌梗塞 觀光局國旅組組長曾維德突離世 各界不捨

2019-10-08 23:59

日本「大哥哥」沒發的烏龍賀電 他指出有七種可能

2019-10-09 06:52

國慶「這裡」找不到國旗 …中華民國又被消失了？

2019-10-09 08:00

海軍通指部指揮官要部屬埋單餐費錢進口袋 遭拔官法辦

2019-10-09 13:09

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

2019-10-09 13:10

賀詞有中華民國啟人疑竇 退休外交官：非日方會做的事

2019-10-09 00:51

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去

2019-10-09 11:59

安倍賀電烏龍...蘇揆要查處 謝長廷稱不知

2019-10-09 00:36

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42

直言集／日本賀電事件鬧笑話 凸顯外交急功失措

2019-10-09 00:55

這個好好吃！陸戰兵下聯訓基地狂呼吃不飽還要

2019-10-09 10:04

女兵受欺退役隱情曝光後 空軍司令無預警戰備督導

2019-10-08 21:18

台灣無法加入關稅同盟 韓國瑜：再下去和北韓一樣被鎖住

2019-10-08 20:24

綠黨民調：韓國瑜支持度探新低 落後蔡英文快20百分點

2019-10-09 13:25

觀光局國旅組長猝逝與秋冬補助太操有關？林佳龍回應了

2019-10-09 09:09

外交部：不需在真假問題上打轉 駐處確有收到賀電

2019-10-09 12:30

國慶賀電鬧烏龍 藍議員：被「大哥哥」打臉打到臉腫

2019-10-08 21:53

台向美爭取採購M109A6自走砲 美國防部：不評論特定軍售

2019-10-09 03:16

參加國慶沒下文 阿扁怒批「這是詐騙集團還是裝肖耶」

2019-10-08 20:29

郭台銘辦公室：20日公布新一波立委提名人選

2019-10-08 21:03

電玩選手、火箭隊挺香港反送中遭中抵制 蔡總統說話了

2019-10-08 22:43

希望韓國瑜是草包！女教授：風起了，可以草船借箭了

2019-10-09 16:44

政院核定大林蒲遷村一坪換一坪 居民希望「別再放羊」

2019-10-08 20:34

謝長廷：日政府沒說賀電是假

2019-10-09 00:47

新電動車放倉庫又去租機車！ 立委轟中華郵政車比人多

2019-10-09 11:03

扁曝出席國慶無下文 林濁水酸：爭位坐也好 真是退化

2019-10-09 08:30

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 11:36

史上最大遷村計畫！政院砸千億 大林蒲2萬人遷村

2019-10-08 23:58

韓國瑜稱台灣再封閉將變北韓 朝鮮情報粉專批消費北韓

2019-10-09 08:29

搶領國慶嗡嗡包限量3000個 粉絲凌晨來排隊

2019-10-09 14:01

【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」

2019-10-09 10:59

【即時短評】呂秀蓮喊「和中」 也算屈膝求饒？

2019-10-08 22:34

【重磅快評】大哥哥好不好？咱們去玩KUSO…

2019-10-09 07:45

謝長廷切割福岡 羅智強：為何邀功時就跑到福岡去？

2019-10-09 11:11

告別歌仔人生舞台 河洛創團團長劉鐘元逝世

2019-10-09 06:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top