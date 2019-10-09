和小英直球對決 韓國瑜國慶日發表兩岸政策白皮書

明天雙十國慶，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜一早先參加升旗典禮，中午與國政顧問團發表《兩岸政策白皮書》，選國慶這天談兩岸議題，韓陣營要展現捍衛中華民國主權和國家前途的決心，也會重申反對一國兩制立場。

有別於之前幾場國政議題發表會透過臉書直播方式呈現，明天這場將由韓國瑜、國政顧問團總召張善政、前國安會秘書長蘇起、前國安局長蔡得勝等共談當前兩岸關係面臨的困難、挑戰、願景與訴求，會提出具體主張，展現與蔡英文總統直球對決的鬥志。

國政顧問團兩岸小組召集人趙建民說，今天的國政直播，一改過去網路直播形式，改為面對面的記者會，要和蔡英文總統直球對決，接受檢驗，也迎戰政策辯論、對話，這也是韓陣營第一部完整的國政白皮書。

「台灣快被『辣台妹』玩完了！」趙建民說，蔡英文總統主政造成中華民國主權倒退、國際空間嚴重損失，兩岸瀕臨戰爭邊緣，蔡應該為社會充斥亡國感向國人道歉。韓國瑜明天會暢談兩岸政策立場，在捍衛中華民國主權及憲法基礎下，維持兩岸和平的具體作為，透過政策辯論，讓國人看清楚誰才是合適的國家領導人。