推動消防法修法 民進黨團定調支持審查會版本

2019-10-09 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



台中大雅農地違章工廠大火造成2名消防員殉職，立法院下周將針對消防法修法舉行朝野協商。據了解，內政部、消防署今下午與立法院民進黨團三長開會。民進黨團書記長李俊俋表示，已在會中定調，黨團將支持審查會通過的「消防法」版本。

消防員工作權益促進會自去年敬鵬大火造成6名消防員殉職後，推動消防法修法，然而法案一度在立法院卡關。不過，近期台中大雅大火造成2名消防員殉職後，消防法修法再度引發討論。李俊俋並在日前表示，「本會期完成修法機會相當高」。立法院也將於14日針對修法召開朝野協商。

據了解，對於修法方向，內政部與消防署在日前舉行內部會議，並在今天下午與民進黨團三長討論。李俊俋表示，雙方確實進行討論，並指出資訊取得權、退避權、及第三方調查權都沒有問題，明確指出「我們支持審查會通過版本」。

李俊俋進一步表示，民進黨團原則上會以審查會的版本為主，之後可能會有部分文字修正，會等到下禮拜一協商再說。

在第三方調查部分，根據審查會通過消防法條文第27條，直轄市、縣（市）政府得聘請有關單位代表及學者專家，設火災鑑定會，調查、鑑定火災原因；為調查消防人員因搶救災害致發生重大傷亡事故之原因，應召開公共安全事故調查會，聘請相關學者專家與團體代表擔任調查委員。

另外，公共安全事故調查委員會，由內政部會同行政院災害防救辦公室組成，其委員應有消防人員工作權益相關團體推派的代表。