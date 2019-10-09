黨產會阻中投股利移轉大解勞工 國民黨痛批卑鄙、流氓
國民黨民國106年大量解雇勞工的退休金及資遣費遲未完成給付，大解勞工向台北地方法院申請執行國民黨對中投公司的股利債權，今年4月8日判決定讞，台北地院並發布強制執行命令命中投股利債權移轉予大解勞工，但行政院黨產會卻不准中投移轉股利，還威脅若移轉將罰款3倍金額。國民黨行管會主委邱大展今天下午召開記者會，痛批黨產會公然干預司法的行為卑鄙，恐嚇行徑更如同「流氓」。
國民黨應支付民國106年大量解雇勞工的退休金及資遣費，共計新台幣1近16億元，已支付金額6億餘元，尚有8億餘元未能支持，大解勞工為請求付退休金及資遣費，向台北地方法院申請執行國民黨對中投公司的股利債權，訴訟期間先後計有647名大解勞工加入集體訴訟。
台北地方法院在今年4月8日判決大解勞工勝訴定讞，期間黨產會以尊重法院判決見解為由而放棄上訴。大解勞工隨後聲請強制執行，台北地方法院在今年7月18日及19日陸續發布強制執行命令命中投8億餘元的股利債權移轉予參與訴訟的大解勞工。
邱大展指出，沒想到法院都已判決定讞並命強制執行後，黨產會為不讓全體勞工取得退休金及資遣費，竟於今年8月20日又對台北地方法院的執行命令提出異議，並於108年9月26日決議否准中投將股利給付予勞工，並要求中投提起異議以阻撓拖延中投公司支付的進度。
邱大展表示，黨產會甚至引用黨產條例第27條的罰則規定，若中投擅自給付股利，將對中投處以8億餘元的3倍罰鍰處分，由於中投有150億的高額借貸，若銀行為此對中投啟動加速條款，中投恐面臨倒閉危機。
邱大展表示，黨產會的作法形同將行政權髒手直接伸入司法及中投公司的經營，此舉將造成台北地院雖已判決定讞，但後續爭議的訴訟將無止境，大解勞工何時能領到退休金及資遣費更遙遙無期，他痛批黨產會的作法根本是「有本事你去告我」的流氓行徑。
邱大展指出，蔡英文總統，勞工是心裡最軟的那塊，難道國民黨的大解勞工就不是勞工，是蔡英文和民進黨認為最軟弱、最好欺負的那塊，而且可以「欺負無上限」嗎？民進黨為了清算鬥爭國民黨，將勞工淪為犧牲品也在所不惜，這就是民進黨的本面目嗎？
留言