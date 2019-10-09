黨產會阻中投股利移轉大解勞工 國民黨痛批卑鄙、流氓

2019-10-09 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



國民黨行管會主委邱大展下午舉行記者會，黨產會一再否准中投公司將股利給付大量解僱的勞工退休金和資遣費。記者曾吉松／攝影 分享 facebook

國民黨民國106年大量解雇勞工的退休金及資遣費遲未完成給付，大解勞工向台北地方法院申請執行國民黨對中投公司的股利債權，今年4月8日判決定讞，台北地院並發布強制執行命令命中投股利債權移轉予大解勞工，但行政院黨產會卻不准中投移轉股利，還威脅若移轉將罰款3倍金額。國民黨行管會主委邱大展今天下午召開記者會，痛批黨產會公然干預司法的行為卑鄙，恐嚇行徑更如同「流氓」。

國民黨應支付民國106年大量解雇勞工的退休金及資遣費，共計新台幣1近16億元，已支付金額6億餘元，尚有8億餘元未能支持，大解勞工為請求付退休金及資遣費，向台北地方法院申請執行國民黨對中投公司的股利債權，訴訟期間先後計有647名大解勞工加入集體訴訟。

台北地方法院在今年4月8日判決大解勞工勝訴定讞，期間黨產會以尊重法院判決見解為由而放棄上訴。大解勞工隨後聲請強制執行，台北地方法院在今年7月18日及19日陸續發布強制執行命令命中投8億餘元的股利債權移轉予參與訴訟的大解勞工。

邱大展指出，沒想到法院都已判決定讞並命強制執行後，黨產會為不讓全體勞工取得退休金及資遣費，竟於今年8月20日又對台北地方法院的執行命令提出異議，並於108年9月26日決議否准中投將股利給付予勞工，並要求中投提起異議以阻撓拖延中投公司支付的進度。

邱大展表示，黨產會甚至引用黨產條例第27條的罰則規定，若中投擅自給付股利，將對中投處以8億餘元的3倍罰鍰處分，由於中投有150億的高額借貸，若銀行為此對中投啟動加速條款，中投恐面臨倒閉危機。

邱大展表示，黨產會的作法形同將行政權髒手直接伸入司法及中投公司的經營，此舉將造成台北地院雖已判決定讞，但後續爭議的訴訟將無止境，大解勞工何時能領到退休金及資遣費更遙遙無期，他痛批黨產會的作法根本是「有本事你去告我」的流氓行徑。

邱大展指出，蔡英文總統，勞工是心裡最軟的那塊，難道國民黨的大解勞工就不是勞工，是蔡英文和民進黨認為最軟弱、最好欺負的那塊，而且可以「欺負無上限」嗎？民進黨為了清算鬥爭國民黨，將勞工淪為犧牲品也在所不惜，這就是民進黨的本面目嗎？