促轉會明年5月落日 楊翠：目前無延期的規畫

2019-10-09 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



促轉會。聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院司法及法制委員會今下午邀請促轉會代理主委楊翠列席業務報告並備詢，以及審查109年度促轉會預算，這也是繼張天欽事件後，楊翠首度以代理主委順利在立法院備詢。由於促轉會明年5月即將解散，依法可報請行政院長延長，楊翠備詢時表示，正在積極撰寫總結報告，目前沒有延期的規畫。

司法會今天下午審查促轉會明年度預算，國民黨立委陳玉珍、沈智慧質疑，楊翠已經代理主委一年，行政院還沒有規畫真除，其主委身份不明，「非法代理送來的預算，黨團當然拒審。」因此提案全數刪除預算，民進黨籍召委段宜康裁示，相關提案保留送院會協商。

楊翠表示，在社會信任及平復方面，促轉會還需要一些時間、繼續努力。至於後續的業務推動，如何和其他機關協調、永續，這很重要。

她強調，轉型正義是漫長的工程，不可能僅用2年完成，後續他們已規劃兩個面向，包括是否需要建議立法，使其有永續性，還有相關業務如何和機關繼續協商、接軌，是近幾個月密集跨部會協商的部分。

促轉會目前已公告撤銷司法不法刑事有罪判決名單，共計5837人，至於後續補（賠）償及沒收財產處理等方案，楊翠表示，正在研議規畫中。促轉會將依照所定時程，完成轉型正義總結報告，並推動社會參與轉型正義議題討論，增進各界對威權統治時期相關歷史事實的正確瞭解。