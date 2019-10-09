政務人員法 吳敦義痛批民進黨一權獨大、濫權無法無天

2019-10-09 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



針對近日考試院審查「政務人員法草案」，行政院和立法院民進黨團試圖削弱考試院職權，擴大行政權，將黑手伸入公務體系，國民黨主席吳敦義在下午中常會指出，由民進黨對此案的立場可以證明，民進黨及蔡英文上台三年多來，在人民心中已成為無能、傲慢、濫權、酬庸的代名詞。若五權憲法相互監督制衡機制被民進黨破壞殆盡，真的變成「民進黨一權獨大」，非國家之福、人民之福，而且是非常危險的。

吳敦義表示，民進黨主政下的中央政府早已濫權到無法無天的地步，他要黨內相關部門密切注意本案的進度，適時提出因應作為，監督並制止民進黨政府這等濫權的惡劣行徑。

國民黨下午中常會通過劉大貝等多位中常委連署提案，針對考試院上周舉行全院審查會審查「政務人員法」草案，行政院主張政務人員非公務人員，考試院主管權只及於常任文官，引發多位考試委員抗議行政院「侵門踏戶」，甚至憤而退席抗議一事，建議聲援考試院，制止蔡政府無能傲慢、吃相難看的行徑。

提案說明指出，蔡總統上任以來，從年金改革、考試院組織法、到最近的「政務人員法草案」，行政院和民進黨團試圖削弱考試院職權，擴大行政權要將黑手伸入公務體系的野心，毫不遮掩，全民都看在眼裡。民進黨立委甚至已提案修正「考試院組織法」，要將19位考試委員減為3人，任期由6年改成4年，在民進黨團的多數暴力之下，在今年4月已由委員會初審通過，要虛級化考試院。

中常委提案中指出，明年考試院人事將重新提名，若民進黨繼續執政，考試院將成為民進黨擴權的犧牲品。民進黨提名的監察委員明目張膽的利用職權干涉司法審判、蔡英文提名的大法官公然為民進黨違憲的修法背書、民進黨更利用國會多數暴力通過追殺異己的法律。考試院若再失守，未來中華民國只有「民進黨一權獨大」，誰能制衡民進黨、制衡蔡英文？