福島食品限制進口 日議員：如鯁在喉

2019-10-09 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司今形容，福島五縣地區食品進口遭到台灣限制，在台日關係上猶如「喉嚨上的魚刺」，希望台灣盡量努力解決，不過他認為日本不會將食品進口問題與其他問題做連接。

日華議員懇談會有超過300多名的成員，是日本國會最大的對台團體。古屋圭司今受邀出席玉山論壇，明天也將與跨黨派的20名日本國會議員參加雙十國慶活動，包含日本議員與在台日本學校學生一起參加國慶遊行。

古屋圭司表示，去年台灣針對福島五縣地區食品進口的公投結果令日本議員都很遺憾。他表示，「我們日本人都吃福島縣的食品，我們通過科學方式，證明食品對安全健康。」他強調，福島五縣食品進口問題是「喉嚨上的魚刺」，希望台灣盡量努力，但是他不認為日本會把這個問題與其他問題連接。

蔡英文總統今上午接見古屋圭司等，感謝日華懇長年對台灣的愛護和聲援，並盼日本能在經貿整合以及國際參與議題上，持續支持台灣，希望日本協助台灣參加CPTPP。

對此，古屋圭司則指出，基本上日本全面支持台灣加入CPTPP，希望跟理念相近國家一起合作，推動台灣加入，台灣已經是APEC與WTO會員國，經濟力量很大，已經具備相關環境，完全有資格加入CPTPP。