親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國慶賀電鬧烏龍
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

希望韓國瑜是草包！女教授：風起了，可以草船借箭了

台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

影／國慶第3度同框 柯說沒有算計、郭辦說以市民身分參加

2019-10-09 16:25聯合報 記者顏凱勗 楊凱竣／台北即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘雙十國慶當天，將出席台北市政府前舉辦的升旗典禮，這也是郭台銘與台北市長柯文哲兩人三度同框，外界認為，郭台銘先前都沒參加過升旗典禮，今年國慶日與柯文哲同框很有政治意味，甚至被市議員批評是公器私用，永齡基金會副執行長蔡沁瑜今(9日)一早先到市府場勘，並受訪回應表示，不會排斥外界解讀這是郭柯第三度同框，郭台銘是以台北市民身分出席北市府升旗，他熱愛中華民國，因此很樂意參加。

柯文哲上午受訪回應，國慶日就是慶日，國慶升旗活動還是一個公開活動，有人要來共襄盛舉，自己當然是歡迎，不要想太多，哪有什麼算計。至於過去沒有邀請過郭台銘，為什麼今年會邀他？柯文哲則說，郭台銘有問說「他能不能來」，我說「廢話，當然可以來啊」，所以我們就送邀請函給他。

而20日郭台銘將在高雄市舉辦第二場的感恩之旅，外傳將會公布新一波的郭家軍立委人選，對此蔡沁瑜證實這個消息，並說會由郭台銘親自介紹給大家認識。相較於郭家軍動作頻頻，柯家軍動作就顯得慢了些，更傳出有社會賢達因為怕被柯陣營海選規則刷掉很丟臉，所以不願報名海選，柯文哲則說因為怕自己找的人都是同溫層內的，所以才開放海選，到時候會以找來的名單，以及海選來的人，做綜合考量。

雙十國慶台北市府將在市府前廣場舉辦升旗典禮，柯文哲說郭台銘有問能不能來，柯回「當...
雙十國慶台北市府將在市府前廣場舉辦升旗典禮，柯文哲說郭台銘有問能不能來，柯回「當然可以啊！歡迎」。記者曾吉松／攝影
分享

郭台銘柯文哲國慶

相關新聞

羅文嘉批自動販賣機弊案 柯文哲怒嗆：狗屁啦

2019-10-09 16:43

促轉會明年5月落日 楊翠：目前無延期的規畫

2019-10-09 17:36

搶領國慶嗡嗡包限量3000個 粉絲凌晨來排隊

2019-10-09 14:01

陳水扁稱受邀國慶沒下文 籌備會：未向中監申請

2019-10-09 17:22

福島食品限制進口 日議員：如鯁在喉

2019-10-09 17:09

政務人員法 吳敦義痛批民進黨一權獨大、濫權無法無天

2019-10-09 17:09

侯友宜國慶不升旗 國民黨緩頰新北國旗早已掛滿街

2019-10-09 16:22

民眾黨將參加市府升旗？ 柯文哲：沒穿競選背心就是市民

2019-10-09 16:03

政院砸千億大林蒲遷村 居民：明顯政治操作

2019-10-09 14:32

大林蒲遷村「一坪換一坪」 中央地方一體承諾

2019-10-09 14:31

倫敦政經學院證實 蔡總統臉書：盼事件能畫下句點

2019-10-09 13:58

蔡英文博士學位 LSE確認

2019-10-09 13:49

扁：接受國慶邀請「無下文」 慶籌會：沒接到中監函

2019-10-09 13:47

影／郭馬擁抱、韓粉反彈 郭辦：難道要當不認識

2019-10-09 13:44

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

2019-10-09 13:10

蔡總統：希望與瓜地馬拉的合作如咖啡一樣美好

2019-10-09 13:03

影／總統大選 李鴻鈞：親民黨絕對不會缺席

2019-10-09 12:35

大林蒲「一坪換一坪」 中央地方一體承諾

2019-10-09 12:20

陳水扁出席國慶無下文？慶籌會：沒收到中監函

2019-10-09 12:19

發言表現受肯定 蔡沁瑜：對付小孩都是這樣

2019-10-09 12:09

智販機進校與柯文哲互槓 羅文嘉：柯粉韓粉化很可怕

2019-10-09 12:06

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 12:01

蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去

2019-10-09 11:59

馬郭擁抱惹韓粉反彈 何庭歡：馬英九總以國家大局為重

2019-10-09 11:58

韓國瑜遭批消費北韓 韓辦：台灣比較進步是一般人認知

2019-10-09 11:49

北市自動販賣機爭論 羅文嘉：希望柯粉不要變韓粉

2019-10-09 11:48

吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

2019-10-09 11:47

南投等6縣市消防員要共用消防衣 親民黨團要求檢討

2019-10-09 11:44

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 11:36

綠委提案《境外勢力透明法》中共代理人登記制

2019-10-09 11:30

立委批第三航廈遙遙無期是恥辱 桃機估明年中順利發包

2019-10-09 11:30

民眾黨不分區名單曝光 柯文哲：相信海選出來的更棒

2019-10-09 11:29

民進黨「台灣派隊」 拉抬青年參選人

2019-10-09 11:10

「地表最強酬庸王」被列鬼牌 扁：躺著也中槍？

2019-10-09 11:00

【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」

2019-10-09 10:59

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42

觀光局國旅組長猝逝與秋冬補助太操有關？林佳龍回應了

2019-10-09 09:09

扁曝出席國慶無下文 林濁水酸：爭位坐也好 真是退化

2019-10-09 08:30
看更多

熱門文章

國慶賀電鬧烏龍 謝長廷：日方沒說賀電是假的

2019-10-08 19:16

韓國瑜16日起請假 走透22縣市平民土地

2019-10-09 00:50

公務員何時可領展期或減額月退？銓敘部報你知

2019-10-09 00:46

2020大選激戰 未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈

2019-10-09 10:34

心肌梗塞 觀光局國旅組組長曾維德突離世 各界不捨

2019-10-08 23:59

史上最大遷村案 蘇貞昌核定1054億大林蒲遷村計畫

2019-10-08 19:04

日本「大哥哥」沒發的烏龍賀電 他指出有七種可能

2019-10-09 06:52

國慶「這裡」找不到國旗 …中華民國又被消失了？

2019-10-09 08:00

賀詞有中華民國啟人疑竇 退休外交官：非日方會做的事

2019-10-09 00:51

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

2019-10-09 13:10

安倍賀電烏龍...蘇揆要查處 謝長廷稱不知

2019-10-09 00:36

海軍通指部指揮官要部屬埋單餐費錢進口袋 遭拔官法辦

2019-10-09 13:09

蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去

2019-10-09 11:59

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42

直言集／日本賀電事件鬧笑話 凸顯外交急功失措

2019-10-09 00:55

女兵受欺退役隱情曝光後 空軍司令無預警戰備督導

2019-10-08 21:18

這個好好吃！陸戰兵下聯訓基地狂呼吃不飽還要

2019-10-09 10:04

安倍賀電擺烏龍 李彥秀批外交部：咎責變切割

2019-10-08 18:01

台灣無法加入關稅同盟 韓國瑜：再下去和北韓一樣被鎖住

2019-10-08 20:24

觀光局國旅組長猝逝與秋冬補助太操有關？林佳龍回應了

2019-10-09 09:09

蘇貞昌：中華民國最不快樂是在國民黨執政時

2019-10-08 18:16

綠黨民調：韓國瑜支持度探新低 落後蔡英文快20百分點

2019-10-09 13:25

國慶賀電鬧烏龍 藍議員：被「大哥哥」打臉打到臉腫

2019-10-08 21:53

外交部：不需在真假問題上打轉 駐處確有收到賀電

2019-10-09 12:30

台向美爭取採購M109A6自走砲 美國防部：不評論特定軍售

2019-10-09 03:16

參加國慶沒下文 阿扁怒批「這是詐騙集團還是裝肖耶」

2019-10-08 20:29

電玩選手、火箭隊挺香港反送中遭中抵制 蔡總統說話了

2019-10-08 22:43

郭台銘辦公室：20日公布新一波立委提名人選

2019-10-08 21:03

政院核定大林蒲遷村一坪換一坪 居民希望「別再放羊」

2019-10-08 20:34

韓國瑜將啟動全台傾聽之旅 與吳敦義合體作戰

2019-10-08 18:11

謝長廷：日政府沒說賀電是假

2019-10-09 00:47

扁曝出席國慶無下文 林濁水酸：爭位坐也好 真是退化

2019-10-09 08:30

新電動車放倉庫又去租機車！ 立委轟中華郵政車比人多

2019-10-09 11:03

史上最大遷村計畫！政院砸千億 大林蒲2萬人遷村

2019-10-08 23:58

韓國瑜稱台灣再封閉將變北韓 朝鮮情報粉專批消費北韓

2019-10-09 08:29

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 11:36

【即時短評】呂秀蓮喊「和中」 也算屈膝求饒？

2019-10-08 22:34

【重磅快評】大哥哥好不好？咱們去玩KUSO…

2019-10-09 07:45

【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」

2019-10-09 10:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top