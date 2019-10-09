影／國慶第3度同框 柯說沒有算計、郭辦說以市民身分參加

鴻海集團創辦人郭台銘雙十國慶當天，將出席台北市政府前舉辦的升旗典禮，這也是郭台銘與台北市長柯文哲兩人三度同框，外界認為，郭台銘先前都沒參加過升旗典禮，今年國慶日與柯文哲同框很有政治意味，甚至被市議員批評是公器私用，永齡基金會副執行長蔡沁瑜今(9日)一早先到市府場勘，並受訪回應表示，不會排斥外界解讀這是郭柯第三度同框，郭台銘是以台北市民身分出席北市府升旗，他熱愛中華民國，因此很樂意參加。

柯文哲上午受訪回應，國慶日就是慶日，國慶升旗活動還是一個公開活動，有人要來共襄盛舉，自己當然是歡迎，不要想太多，哪有什麼算計。至於過去沒有邀請過郭台銘，為什麼今年會邀他？柯文哲則說，郭台銘有問說「他能不能來」，我說「廢話，當然可以來啊」，所以我們就送邀請函給他。