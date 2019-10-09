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吳敦義為黨團幹部佈達授證 批蔡政府執政乏善可陳

2019-10-09 14:37攝影中心 記者曾吉松／台北報導

國民黨主席吳敦義下午出席立法院第九屆第八會期黨團幹部佈達授證，頒發證書給立法院黨團總召兼書記長曾銘宗等人，致詞時痛批蔡政府執政乏善可陳包括經濟停滯、治安惡化、兩岸和外交挫敗倒退。

國民黨主席吳敦義（左）下午出席立法院第九屆第八會期黨團幹部佈達授證，頒發證書給立...
國民黨主席吳敦義（左）下午出席立法院第九屆第八會期黨團幹部佈達授證，頒發證書給立法院黨團總召兼書記長曾銘宗（右）。記者曾吉松／攝影
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國民黨主席吳敦義下午出席立法院第九屆第八會期黨團幹部佈達授證，致詞時痛批蔡政府執...
國民黨主席吳敦義下午出席立法院第九屆第八會期黨團幹部佈達授證，致詞時痛批蔡政府執政乏善可陳包括經濟停滯、治安惡化、兩岸和外交挫敗倒退。記者曾吉松／攝影
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立法院吳敦義

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