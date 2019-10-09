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時力林穎孟籲黨中央「多給其他本土政黨友善空間」

2019-10-09 14:26聯合報 記者蔡晉宇／台北報導

民進黨徵召台北市議員阮昭雄參選台北市第8選區立委選舉，昨晚舉行國政發表座談會，現場包括民進黨主席卓榮泰、立委林昶佐、市議員李慶元和時代力量市議員林穎孟、社民黨市議員苗博雅都到場相挺，營造泛綠大團結氣勢；但時力黨主席徐永明今日表示，任何黨際合作都必須透過黨對黨形式進行，因此時代力量現階段並無相挺民進黨人選的決議。對此，林穎孟表示，本次出席事前向黨主席、秘書長、副秘書長報備，並向黨中央喊話，希望要多給地方議員與其他本土政黨友善的空間。

林穎孟說，黨主席徐永明有建議出席時，要提及「在居住正義、勞權上應該要能夠跨黨派合作」的內容，自己也於昨日現場表達；當時黨中央並未以「決策會未作出針對非時代力量自提選區不能支持民進黨候選人」為由禁止出席活動。

林穎孟指出，由於本區時代力量沒有提名候選人，自己才會到現場給予阮昭雄鼓勵；且活動也邀請了親民黨社民黨等所有非國民黨議員到場支持，自己並非唯一。

林穎孟強調，本次出席並沒有違反黨內任何紀律規章，希望黨中央在時代力量未提名候選人區域，要多給地方議員與其他本土政黨友善的空間，才有助於議會進步提案的推動。「但如果之後黨中央決策會決議，時代力量所有黨公職在本次選舉非自提區域，不准和其他本土政黨有政治選舉的友善互動，也請明定列出指定政黨名稱，我身為時代力量黨公職，一定會遵守」。

時代力量台北市議員林穎孟。攝影／記者葉信菉
時代力量台北市議員林穎孟。攝影／記者葉信菉
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