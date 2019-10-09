倫敦政經學院證實 蔡總統臉書：盼事件能畫下句點

2019-10-09 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



英國倫敦政經學院（LSE）今天發出聲明，證實蔡英文在1984年獲得法學博士學位。蔡英文總統稍早透過臉書表示，閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。希望那些用錯假訊息抹黑我的博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。

蔡總統說，她的母校英國倫敦政經學院，在很多人的關心下，對她的博士學位與論文，正式發出聲明。

蔡總統表示，從LSE的這份聲明中，很清楚地說明她的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。現在台灣的朋友，能透過國家圖書館，輕鬆下載她的博士論文，沒有任何限閱的問題。她也已經將論文電子檔授權給LSE圖書館，讓研究者在她的母校，也可以和台灣一樣方便閱覽。

對於倫敦政經學院的聲明，蔡總統指出，特別感謝她的母校LSE發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑她的學歷的人，有了最新的證據和答案。她也感到很抱歉，台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾。

蔡總統表示，閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。她想麻煩大家，幫她轉發出去，希望那些用錯假訊息抹黑我的博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。

以下是蔡總統臉書全文：

我的母校英國倫敦政經學院（LSE），在很多人的關心下，對我的博士學位與論文，正式發出聲明。

從LSE的這份聲明中，很清楚地說明我的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。

現在台灣的朋友，能透過國家圖書館，輕鬆下載我的博士論文，沒有任何限閱的問題。我也已經將論文電子檔授權給LSE圖書館，讓研究者在我的母校，也可以和台灣一樣方便閱覽。

特別感謝我的母校LSE發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑我的學歷的人，有了最新的證據和答案。我也感到很抱歉，台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾。