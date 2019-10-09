LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

2019-10-09 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 /台北報導



蔡英文總統博士學位爭議，倫敦政經學院（LSE）今天發表聲明，證實蔡英文確實在1984年獲得法學博士學位。蔡總統表示，感謝母校LSE發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑她的學歷的人，有了最新的證據和答案。「我也感到很抱歉，台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾」。

蔡總統在臉書表示，她的母校英國倫敦政經學院（LSE），在很多人的關心下，對我的博士學位與論文，正式發出聲明。從LSE的這份聲明中，很清楚地說明她的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。

蔡總統說，現在台灣的朋友，能透過國家圖書館，輕鬆下載她的博士論文，沒有任何限閱的問題。她也已經將論文電子檔授權給LSE圖書館，讓研究者在她的母校，也可以和台灣一樣方便閱覽。

蔡總統說，特別感謝她的母校LSE發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑我的學歷的人，有了最新的證據和答案。她也感到很抱歉，台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾。