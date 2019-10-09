大林蒲「一坪換一坪」 中央地方一體承諾

2019-10-09 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北報導



行政院昨核定破千億的高雄大林蒲遷村案，此計畫全名為「新材料循環產業園區申請設置計畫」，包含遷村與原址規劃園區預計花上12年時間；只是遷村「一坪換一坪」怎麼換始終都是討論焦點，政院高層則表示，中央地方都是一體，這就是政府的承諾。

今年5月高雄市長韓國瑜批評中央緩處理大林蒲案，一度質疑行政院卡韓，雙方你來我往，行政院發言人Kolas Yotaka還講期程列表反酸，要韓市長應來行政院會開會。但計畫核定後，卡韓爭議告一段落，Kolas則表示，後續遷村部分委由高市府處理，接下來中央、地方要緊密合作與溝通。

政院高層指出，整體計畫為12年期，居民關注「一坪換一坪」，這從過去就是陳菊市長時代就是市政府承諾，經濟部這次也跟韓市長確認過承諾不變，基於中央地方都是一體，一坪換一坪這就是政府的承諾。

經濟部次長曾文生則表示，12年是包含後續土地運用，也就是原址改造為新材料循環產業園區，實際遷村時間不會太長，待做完土地清點跟查估就能開始，雖進度會受居民意願影響，不過目前支持度近9成算是高的，希望這個相對優渥方案能被接受，也一併將過去十大建設造成的問題解決掉。

依照計畫規劃，新社區面積將達154公頃，共安置近2萬人；據了解，遷村地點的土地是台糖及航港局所有，落在鳳山區與小港區交界，取得上比較單純，預計2021至2022年進行啟動遷村發價作業，視完成進度，開始安置住宅及相關公共設施興建。