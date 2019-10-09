親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國慶賀電鬧烏龍
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

厄瓜多緊急狀態！反撙節抗爭攻入國會，總統急令「遷都」

大林蒲「一坪換一坪」 中央地方一體承諾

2019-10-09 12:20聯合報 記者賴于榛／台北報導

行政院昨核定破千億的高雄大林蒲遷村案，此計畫全名為「新材料循環產業園區申請設置計畫」，包含遷村與原址規劃園區預計花上12年時間；只是遷村「一坪換一坪」怎麼換始終都是討論焦點，政院高層則表示，中央地方都是一體，這就是政府的承諾。

今年5月高雄市長韓國瑜批評中央緩處理大林蒲案，一度質疑行政院卡韓，雙方你來我往，行政院發言人Kolas Yotaka還講期程列表反酸，要韓市長應來行政院會開會。但計畫核定後，卡韓爭議告一段落，Kolas則表示，後續遷村部分委由高市府處理，接下來中央、地方要緊密合作與溝通。

政院高層指出，整體計畫為12年期，居民關注「一坪換一坪」，這從過去就是陳菊市長時代就是市政府承諾，經濟部這次也跟韓市長確認過承諾不變，基於中央地方都是一體，一坪換一坪這就是政府的承諾。

經濟部次長曾文生則表示，12年是包含後續土地運用，也就是原址改造為新材料循環產業園區，實際遷村時間不會太長，待做完土地清點跟查估就能開始，雖進度會受居民意願影響，不過目前支持度近9成算是高的，希望這個相對優渥方案能被接受，也一併將過去十大建設造成的問題解決掉。

依照計畫規劃，新社區面積將達154公頃，共安置近2萬人；據了解，遷村地點的土地是台糖及航港局所有，落在鳳山區與小港區交界，取得上比較單純，預計2021至2022年進行啟動遷村發價作業，視完成進度，開始安置住宅及相關公共設施興建。

Kolas說，計畫預計帶來5個效益，先是解決大林蒲居民被石化廠包圍的生活困境，也能取得301.3公頃循環經濟產業空間，並為港區貨櫃聯外需求延伸國道7號，還能擴大高雄自由貿易港區，以及預計每年增加就業人口1.74萬人及產值696億元。

行政院核定大林蒲遷村案。本報資料照片
行政院核定大林蒲遷村案。本報資料照片
分享

行政院Kolas

相關新聞

蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去

2019-10-09 11:59

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 11:36

徐永明：與民進黨主席間對談已無限期停擺

2019-10-09 13:06

林昶佐不排斥選首長可能 林：若順利連任會思考

2019-10-09 13:06

蔡總統：希望與瓜地馬拉的合作如咖啡一樣美好

2019-10-09 13:03

影／總統大選 李鴻鈞：親民黨絕不為缺席

2019-10-09 12:35

陳水扁出席國慶無下文？慶籌會：沒收到中監函

2019-10-09 12:19

發言表現受肯定 蔡沁瑜：對付小孩都是這樣

2019-10-09 12:09

智販機進校與柯文哲互槓 羅文嘉：柯粉韓粉化很可怕

2019-10-09 12:06

郭、柯國慶日同台 柯文哲爆：郭台銘有問能不能來

2019-10-09 12:01

馬郭擁抱惹韓粉反彈 何庭歡：馬英九總以國家大局為重

2019-10-09 11:58

韓國瑜遭批消費北韓 韓辦：台灣比較進步是一般人認知

2019-10-09 11:49

北市自動販賣機爭論 羅文嘉：希望柯粉不要變韓粉

2019-10-09 11:48

吳敦義拿嫡系人馬李哲華祭旗的真正原因

2019-10-09 11:47

南投等6縣市消防員要共用消防衣 親民黨團要求檢討

2019-10-09 11:44

綠委提案《境外勢力透明法》中共代理人登記制

2019-10-09 11:30

立委批第三航廈遙遙無期是恥辱 桃機估明年中順利發包

2019-10-09 11:30

民眾黨不分區名單曝光 柯文哲：相信海選出來的更棒

2019-10-09 11:29

民進黨「台灣派隊」 拉抬青年參選人

2019-10-09 11:10

「地表最強酬庸王」被列鬼牌 扁：躺著也中槍？

2019-10-09 11:00

【重磅快評】侯友宜「沒有政治考量的政治考量」

2019-10-09 10:59

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42

觀光局國旅組長猝逝與秋冬補助太操有關？林佳龍回應了

2019-10-09 09:09

扁曝出席國慶無下文 林濁水酸：爭位坐也好 真是退化

2019-10-09 08:30

國慶「這裡」找不到國旗 …中華民國又被消失了？

2019-10-09 08:00

國民黨代表赴美談兩岸 「請美國放心」

2019-10-09 01:00

蔡總統：兩岸關係沒好壞 只有國家利益

2019-10-09 00:46

新聞眼／選舉利益≠國家利益 兩岸謀和≠屈膝求饒

2019-10-09 00:44

藍委質詢中選會主委 馬文君、蘇揆拍桌互罵

2019-10-09 00:37

韓國瑜國慶談話 細數中華民國史、強調和平可貴

2019-10-08 23:48

戴口罩、假論文話題掀波 柯文哲：操作太過頭

2019-10-08 23:36

電玩選手、火箭隊挺香港反送中遭中抵制 蔡總統說話了

2019-10-08 22:43

【即時短評】呂秀蓮喊「和中」 也算屈膝求饒？

2019-10-08 22:34

政院核定大林蒲遷村經費 高市府：等公文到就辦

2019-10-08 22:29

宋楚瑜將出席國慶大典 參選總統與否受矚

2019-10-08 22:03

參加國慶沒下文 阿扁怒批「這是詐騙集團還是裝肖耶」

2019-10-08 20:29

台灣無法加入關稅同盟 韓國瑜：再下去和北韓一樣被鎖住

2019-10-08 20:24

雙十國慶 友邦高層訪台同慶

2019-10-08 19:42
看更多

熱門文章

賀電被日本打臉 網友：乾脆偽造川普賀電吧！

2019-10-08 16:28

國慶賀電鬧烏龍 謝長廷：日方沒說賀電是假的

2019-10-08 19:16

日外館賀電烏龍 網友：這比遲到絕對嚴重百倍

2019-10-08 15:26

質詢中選會引發口角 馬文君、蘇貞昌互拍桌對罵

2019-10-08 15:53

接蔡總統電話 白宮前發言人：很多人生氣 但川普不在乎

2019-10-08 16:12

史上最大遷村案 蘇貞昌核定1054億大林蒲遷村計畫

2019-10-08 19:04

心肌梗塞 觀光局國旅組組長曾維德突離世 各界不捨

2019-10-08 23:59

日本「大哥哥」沒發的烏龍賀電 他指出有七種可能

2019-10-09 06:52

韓國瑜16日起請假 走透22縣市平民土地

2019-10-09 00:50

公務員何時可領展期或減額月退？銓敘部報你知

2019-10-09 00:46

賀詞有中華民國啟人疑竇 退休外交官：非日方會做的事

2019-10-09 00:51

國慶「這裡」找不到國旗 …中華民國又被消失了？

2019-10-09 08:00

安倍賀電烏龍...蘇揆要查處 謝長廷稱不知

2019-10-09 00:36

提名小組過關 時代力量推人選對戰何志偉、余天差一步

2019-10-08 16:52

直言集／日本賀電事件鬧笑話 凸顯外交急功失措

2019-10-09 00:55

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

女兵受欺退役隱情曝光後 空軍司令無預警戰備督導

2019-10-08 21:18

安倍賀電擺烏龍 李彥秀批外交部：咎責變切割

2019-10-08 18:01

2020大選激戰 未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈

2019-10-09 10:34

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42

台灣無法加入關稅同盟 韓國瑜：再下去和北韓一樣被鎖住

2019-10-08 20:24

這個好好吃！陸戰兵下聯訓基地狂呼吃不飽還要

2019-10-09 10:04

楊志良列白色聯盟不分區立委 呼喚郭台銘加入

2019-10-08 13:34

蘇貞昌：中華民國最不快樂是在國民黨執政時

2019-10-08 18:16

國慶賀電鬧烏龍 藍議員：被「大哥哥」打臉打到臉腫

2019-10-08 21:53

強弩系統預算解凍 烏坵將展開自動化防禦武器陣地整建

2019-10-08 14:22

觀光局國旅組長猝逝與秋冬補助太操有關？林佳龍回應了

2019-10-09 09:09

參加國慶沒下文 阿扁怒批「這是詐騙集團還是裝肖耶」

2019-10-08 20:29

電玩選手、火箭隊挺香港反送中遭中抵制 蔡總統說話了

2019-10-08 22:43

郭台銘國慶日 將出席桃園國旗屋升旗典禮

2019-10-08 17:30

郭台銘辦公室：20日公布新一波立委提名人選

2019-10-08 21:03

台向美爭取採購M109A6自走砲 美國防部：不評論特定軍售

2019-10-09 03:16

政院核定大林蒲遷村一坪換一坪 居民希望「別再放羊」

2019-10-08 20:34

謝長廷：日政府沒說賀電是假

2019-10-09 00:47

韓國瑜將啟動全台傾聽之旅 與吳敦義合體作戰

2019-10-08 18:11

扁曝出席國慶無下文 林濁水酸：爭位坐也好 真是退化

2019-10-09 08:30

冷眼集／關西事件到賀電羅生門 駐日代表處又出包？

2019-10-08 14:39

和郭台銘抱抱卻與韓國瑜避不見面？韓辦堅信馬英九仍挺韓

2019-10-08 16:05

朱立倫比較想選2024？林郁方：他必須在2020大選有角色

2019-10-08 15:00

網路聲量 蔡英文掌9成綠營實力 韓國瑜處低水位

2019-10-08 14:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top