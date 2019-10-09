陳水扁出席國慶無下文？慶籌會：沒收到中監函

2019-10-09 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北報導



前總統陳水扁自爆收到國慶大會邀請，回覆「親自出席」卻沒下文。國慶籌備會秘書長陳宗彥今天表示，陳水扁前總統表達意願後，自己很清楚還須向中監申請，不過慶籌會到目前都沒接到中監函文，所有卸任正副總統邀請，都是依照慣例，並非所謂的「無下文」。

明天就是雙十國慶，陳水扁自曝9月中旬已回覆慶籌會國慶大典邀請函，勾選「親自參加」、「需車輛通行證」、「本人因行動不便，需安排特殊座位」，結果卻無下文。

陳宗彥說，並非陳前總統所謂的「沒下文」，因若要出席國慶大會，陳前總統就要自己向中監提出申請，依慣例，中監才會發文給慶籌會，要求提供醫療等協助，不過到目前，慶籌會都沒接到中監函文，若中監同意，籌委會當然也會準備。

陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿則表示，陳前總統是想去國慶大典，且已回覆邀請就有權利過去，民間醫療小組都會備好相關醫療，她全力支持陳水扁明天突襲國慶活動。

陳昭姿說，站在醫療立場，扁出席國慶大會對健康有正面幫助，若拒絕扁出席，反而為健康有害。陳昭姿也透露，這幾天陳前總統應該會北上，因這幾天一邊一國行動有活動。不過陳水扁兒子、高雄市議員陳致中表示，他目前沒有相關規劃。