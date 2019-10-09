發言表現受肯定 蔡沁瑜：對付小孩都是這樣

2019-10-09 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北報導



鴻海創辦人郭台銘不參選總統後，不僅積極籌見智庫、學校，還將推郭家軍參選立委。郭辦發言人蔡沁瑜今天更透露，郭台銘還希望能做自媒體，現在正在畫組織架構圖，雛形很快就會出來。