蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去

2019-10-09 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北報導



管碧玲說，我們被丟了一個假消息，結果大張旗鼓，用這個假消息，去羞辱LSE。指控的人「道歉吧，勇於面對自己幽微深處的闇黑吧，為台灣社會的理性發展，做一點亡羊補牢的付出吧。」圖為倫敦政經學院法學院畢業生畢業情景。圖擷自 LSE LAW臉書 分享 facebook

總統蔡英文的博士學位論文疑雲，LSE倫敦政經學院昨天在官網以「LSE statement on PhD of Dr Tsai Ing-wen」為標題提出正式聲明。民進黨立委管碧玲今天在臉書表示，倫敦政經學院聲明指出，校方收到許多詢問台灣總統蔡英文學位的關切，根據倫敦政經學院和倫敦大學的紀錄，確認蔡總統在1984年被授與法律博士學位無誤。 管說，「終於，台灣鬧笑話鬧到英國去了。」

管碧玲說，「我們被丟了一個假消息，結果大張旗鼓，用這個假消息，去羞辱LSE。」並曾指控的人「道歉吧，勇於面對自己幽微深處的闇黑吧，為台灣社會的理性發展，做一點亡羊補牢的付出吧。」

管碧玲今天在臉書提到，所有曾利用論文議題猛烈攻擊，賺取政治利益；以及利用曖昧的懷疑語法，規勸小英趕快說明清楚………現在被打臉的各界人物，這段期間，著實譜了一曲「2019台灣政壇現型錄」。管碧玲說「這群人，寧不羞愧？」

管碧玲說， 台灣人懷疑自己的總統，這是台灣自己的家務事，但是，不斷有人去問LSE：「你們學校是不是給了我們總統一個假學歷？」，這不是國際笑話嗎？不是對LSE的侮辱嗎？ 管說，這件事，懷疑的對象，明明就是三十多年前的倫敦大學。 「這群人，憑什麼？！」

管提到， 「我們被丟了一個假消息，結果大張旗鼓，用這個假消息，去羞辱LSE。」2019年，台灣又被假消息測試了一次，結論是：台灣的社會理性十分薄弱。舉凡學者、媒體人、政治菁英，輕易推播助長假消息的蔓延，以一種理直氣壯的態度，要求舉證責任逆轉到無辜的受害者身上，還膽敢披上正義勇敢的外衣，假言論自由傷害民主選舉與社會理性。 管表示，「只能說，這真是醜陋的一幕。」