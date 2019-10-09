馬郭擁抱惹韓粉反彈 何庭歡：馬英九總以國家大局為重

2019-10-09 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北報導



鴻海創辦人郭台銘與前總統馬英九周日出席活動時互相擁抱打氣，卻引發韓粉反彈，要求國民黨開除馬黨籍。韓辦發言人何庭歡今表示，感謝馬總是以國家大局為重，力求藍營內部整合；馬也一直都強調力挺國民黨總統參選人韓國瑜，籲外界勿見縫插針。

至於韓國瑜何時請假全力投入總統大選，何庭歡說，目前還沒確定，但會依規定辦理，也強調即使請假，肩上對城市的責任沒有停。何也暗諷蔡英文總統，該請假就要請，不要用行政資源行選舉之實。