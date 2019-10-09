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北市自動販賣機爭論 羅文嘉：希望柯粉不要變韓粉

2019-10-09 11:48聯合報 記者周佑政/台北報導

台北市政府規劃智慧自動販賣機進入校園，引發民進黨秘書長羅文嘉連日質疑市長柯文哲這項決策。羅文嘉今重申，自動販賣機稱不上人工智慧學習，只是配合商業運作，希望柯文哲懸崖勒馬。羅也說，有朋友因關心這項議題，被「柯粉」肉搜，他希望柯粉不要變成「韓粉」，柯粉韓粉化蠻危險、可怕。

羅文嘉今出席民進黨「台灣派隊」前進國會記者會後表示，有關最近北市府自動販賣機之亂或稱為弊案，他自己是家長，孩子在學校，也有其他家長擔憂，因此才提出建議，目的是幫助孩子，也幫助柯文哲把市政與教育辦好，避免產生不必要困擾，「希望柯市長不要把我們當作敵人或仇人」。

羅文嘉說，從教育的角度，自動販賣機跟人工智慧學習有何關聯？他再度詢問，去年7月，柯文哲才明白說要廢除自動販賣機，為何不到一年完全改變；為何重要政策，學校老師及家長會不能表示意見，不是教育局一紙公文，學校就要照辦；他希望柯懸崖勒馬，若學校不同意可以不裝。

被問及中央推廣電子行動支付，為何卻反對北市這項政策，羅文嘉說，從來沒反對無現金支付，這是趨勢，現在談的是校園強迫販賣機進入，必須有把關機制，「希望不要轉移焦點」。

與柯文哲針對市政討論，引發「柯粉」不滿，是否衝擊選情？羅文嘉說，「希望柯粉不要變成韓粉，柯粉韓粉化，其實是蠻危險、蠻可怕的」，民進黨與任何人可就對市政就事論事討論，目前政黨間的競爭目的，也應為了所有人的生活品質好。

民進黨秘書長羅文嘉（右一）、副秘書長林飛帆（左一）上午帶著九位投入艱困選區的青年...
民進黨秘書長羅文嘉（右一）、副秘書長林飛帆（左一）上午帶著九位投入艱困選區的青年參選人一起舉行記者會為選戰造勢。記者潘俊宏／攝影
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羅文嘉柯文哲韓粉

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