北市自動販賣機爭論 羅文嘉：希望柯粉不要變韓粉

2019-10-09 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 /台北報導



台北市政府規劃智慧自動販賣機進入校園，引發民進黨秘書長羅文嘉連日質疑市長柯文哲這項決策。羅文嘉今重申，自動販賣機稱不上人工智慧學習，只是配合商業運作，希望柯文哲懸崖勒馬。羅也說，有朋友因關心這項議題，被「柯粉」肉搜，他希望柯粉不要變成「韓粉」，柯粉韓粉化蠻危險、可怕。

羅文嘉今出席民進黨「台灣派隊」前進國會記者會後表示，有關最近北市府自動販賣機之亂或稱為弊案，他自己是家長，孩子在學校，也有其他家長擔憂，因此才提出建議，目的是幫助孩子，也幫助柯文哲把市政與教育辦好，避免產生不必要困擾，「希望柯市長不要把我們當作敵人或仇人」。

羅文嘉說，從教育的角度，自動販賣機跟人工智慧學習有何關聯？他再度詢問，去年7月，柯文哲才明白說要廢除自動販賣機，為何不到一年完全改變；為何重要政策，學校老師及家長會不能表示意見，不是教育局一紙公文，學校就要照辦；他希望柯懸崖勒馬，若學校不同意可以不裝。

被問及中央推廣電子行動支付，為何卻反對北市這項政策，羅文嘉說，從來沒反對無現金支付，這是趨勢，現在談的是校園強迫販賣機進入，必須有把關機制，「希望不要轉移焦點」。